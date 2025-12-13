Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Randy Nota Loca desata su energía con “Black Jackie Chan”

El artista urbano se inspira en la destreza del icónico artista marcial

13 de diciembre de 2025 - 9:19 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Randy en "Black Jackie Chan". (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El cantante y compositor puertorriqueño Randy Nota Loca presentó ayer su nuevo sencillo “Black Jackie Chan”, un tema que describe como lleno de energía y frescura, que reafirma su lugar en la música latina.

“Black Jackie Chan” es un reguetón que refleja la esencia de Randy: creatividad, carisma y la capacidad de renovarse sin perder su estilo. Inspirado en la agilidad y destreza del famoso Jackie Chan, Randy combina letras inteligentes con una producción moderna y potente, logrando una canción que conecta rápidamente con el público.

Este lanzamiento marca un nuevo capítulo en la carrera en solitario de Randy, quien continúa desarrollando su creatividad mientras mantiene su legado como parte del dúo Jowell & Randy. El sencillo es el adelanto de su próxima producción en solitario, un proyecto donde expresará toda su imaginación sin límites.

El sencillo viene acompañado de un video musical que destaca por su energía, humor y estilo visual, elementos que han hecho a Randy una figura importante en el género urbano durante más de una década.

Con “Black Jackie Chan”, Randy reafirma su posición como uno de los artistas más versátiles y respetados del movimiento urbano, un creador cuya visión continúa inspirando a nuevas generaciones y cuyo impacto lo mantiene como pilar fundamental en la evolución del reggaetón a nivel global.

“Black Jackie Chan” ya está disponible en todas las plataformas digitales y representa un paso más en la carrera internacional de Randy Nota Loca.

Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: