La exponente dominicana de reguetón, Natti Natasha, vivió una noche muy especial ayer durante la 34 edición de Premio Lo Nuestro. Además de estar nominada en 7 categorías, la cantautora unió su voz a la de sus compatriotas El Alfa y Chimbala para cantar por primera vez en vivo el tema “Wow BB”.

Desde la distancia, su inseparable compañero de vida, el productor Raphy Pina, la celebró y le envió un tierno mensaje cargado de amor y fortaleza al no poder acompañarla a la ceremonia de premiación que tuvo lugar en el FTX Arena en Miami. Finalmente, la mamá de Vida Isabelle Pina Gutiérrez conquistó la categoría Remix del Año con el tema “Ayer me llamó mi ex” junto a Khea, Prince Royce y Lenny Santos.

“Natalia, me llena de orgullo verte salir adelante, verte dar el máximo aún cuando estamos pasando por momentos no tan buenos”, comenzó Pina, quien fue declarado culpable de dos cargos relacionados con posesión ilegal de armas el pasado 22 de diciembre, por lo tanto se encuentra bajo restricción domiciliaria y a la espera de la emisión de una sentencia que se espera sea realizada el próximo 1 de abril de 2022.

Sin embargo, lo anterior no detiene la buena energía y los sentimientos del empresario hacia su prometida. “Esta noche en Premio Lo Nuestro tanto yo como tu familia y fanáticos disfrutaremos de una mujer luchadora, talentosa, humilde, (y) a su vez fuerte. Aquí estoy viendo cómo lo haces a la perfección, aunque en esta ocasión es por FaceTime, no hará diferencia y lo demostrarás como siempre. Te amo pa’ siempre, te amamos y te esperamos de vuelta rápido”, continuó Rafael Antonio Pina Nieves, nombre de pila del productor musical.

A pesar del ajetreo del día, la cantante separó un espacio para responder el mensaje. La artista estaba nominada en las categorías Artista Femenino del Año-Urbano, Álbum del Año-Urbano por “NattiVidad”, Remix Del Año, Canción del Año-Urbano y Colaboración del Año Urbano por “Ayer me llamó mi ex (Remix)”, La Mezcla Perfecta del Año y Canción del Año-Pop Urbano por “Antes que salga el sol” junto a Prince Royce.

“Donde yo esté siempre estás presente, en cada detalle. Donde me vean a mí, te ven a ti porque somos uno . Esto también pasará, porque Dios no manda pruebas que no podamos aguantar. Te amo pa’ siempre. Esta noche te la dedico”, escribió Natalia Alexandra Gutiérrez Batista.