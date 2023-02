El exponente urbano Daddy Yankee está de cumpleaños hoy y recibió un sorpresivo mensaje grabado en video de su amigo y su socio Rafael “Raphy” Pina, quien cumple una sentencia federal en la cárcel por violación a la ley de armas.

Pina compartió el mensaje de felicitación al reguetonero que cumple 46 años a través de sus redes sociales, donde da a entender que el video fue grabado antes de mayo de 2022 cuando fue sentenciado por el juez federal Francisco Besosa a 41 meses de prisión (tres años con cinco meses) por posesión de armas. Precisamente el Primer Circuito de Apelaciones de Boston desestimó esta semana el cargo por posesión de un arma modificada lo que significaría una disminución de la sentencia federal que cumple en la cárcel y podrá salir antes.

“Hoy está de cumpleaños una de las personas más valiosas de mi vida… que desde que lo conocí en el 1995 sabía que iba a ser una persona grande. Que iba a ser una persona con disciplina y que iba a llegar bien lejos. Hoy día es mi mejor amigo y es la persona que nunca me ha dejado solo y que nunca ha dejado sola a mi familia. Con el hecho de ser la super estrella que es me llamó todos los días de mi vida en el momento más difícil para darme el apoyo y nunca me ha dejado solo. Te amo hermano. Feliz cumpleaños”, expresó el productor del género urbano en el video.

La esposa de Daddy Yankee, Mireddys González reaccionó al mensaje de Pina. “Tu siempre buscando sorprender. Gracias por tu amistad”, escribió.

El productor escribió que pronto se anunciará una sorpresa para Puerto Rico, dejando entrever que se trata de las nuevas fechas para los conciertos de Daddy Yankee en la isla, ya que los mismos fueron cancelados. Los conciertos estaban programados para los días 6,7 y 8 de enero de 2023 en el Estadio Hiram Bithorn. Este medio supo que la producción interesaba presentar los conciertos en el Coliseo de Puerto Rico José Mguel Agrelot en San Juan.