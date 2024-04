Raúl Armando aclara que “Banchy” Serrano “no me dio cara” y lo despidió de Grupo Manía mediante un email

El cantante Raúl Armando confirmó que se enteró de su despido de Grupo Manía mediante un correo electrónico y que el líder de la agrupación Héctor “Banchy” Serrano no ha tenido ninguna comunicación con él a pesar de la amistad que los une y de trabajar juntos por tres años.

El merenguero reaccionó a su despido a través de unas extensas declaraciones que publicó en sus redes sociales, tras conocer la noticia de que el cantante Alfred Cotto regresó a las filas de Grupo Manía después de nueve años de distanciamiento con Serrano. La llegada de Cotto al grupo de merengue se dio a conocer el pasado martes en conferencia de prensa en el hotel Verdanza en Isla Verde.

El líder del Grupo Manía, “Banchy” Serrano anunció con júbilo su reconciliación con su antiguo compañero, Cotto y reveló a preguntas de El Nuevo Día que hasta ese momento no había tenido ningún tipo de comunicación con Raúl Armando, pero que esperaba que su amigo entendiera las decisiones de negocios que él había tomado.

“No he hablado con él. El pueblo me lo pedía, donde quiera que iba, me preguntaba por Alfred y yo era el único que tenía vendado los ojos por ignorancia, pero no puedo ignorar el propósito de Dios. No tengo agenda y lo puedo decir mirando a los ojos a quien sea. Al contrario, hoy también le deseo éxito a ellos (Raúl Armando y Emmanuel), quiero que ellos sigan hacia adelante. No he podido hablar con ellos, con los muchachos. Son decisiones de oficinas del negocio. Raúl es mi amigo y espero no tener problema con él, ni con nadie. Simplemente, está esa la fórmula de lo que es Grupo Manía”, señaló Serrano a El Nuevo Día.

Ante esta situación, el exintegrante de Karis expresó todo su sentir sobre el despido con efectividad del pasado sábado, 30 de marzo de 2024.

Raúl Armando publicó una extensa declaración en Facebook donde expone que Serrano le falló al no darle cara a la situación y limitarse a un correo electrónico para dar por terminado su participación en Grupo Manía, que según dijo fue por tres años.

“Como es ya de conocimiento público, ya no formó parte de Grupo Manía, confirmado este pasado 30 de marzo de 2024, el cual recibí mi carta de despido vía correo electrónico, sí como leen, VÍA CORREO ELECTRÓNICO, ya que no se me dio la cara, ni se me informó personalmente, como se supone que ética y profesionalmente se llevara a cabo esta acción, y no siendo suficiente, sin razón ni justificación alguna. Pero bueno, cada cual maneja su negocio como mejor crea y/o le parezca. De mi parte; puedo entender estos cambios desde el punto en la posición que se me contrató de como ‘Talento’ fue bajo ‘servicios profesionales’ y siendo así se puede prescindir de mi participación y/o trabajo en cualquier momento que el patrono así lo decida”, expresó el merenguero en la publicación.

“Por otro lado, se me hace inconcebible, injusto, antiético y antiprofesional de la manera en la cual se llevó a cabo esta acción y no siendo suficiente, me sacaron y bloquearon de todas las formas posibles existentes (redes, chats, mensajes, llamadas, etc...) sacándome así y evitando cualquier tipo de comunicación. Cualquiera puede dar Fe de que mi trabajo fue impecable, dando un 500%, por encima de las limitaciones que se me pusieron, y así lo demostré durante los tres años que fui parte de esta agrupación, tanto el personal completo de trabajo, como cada uno de los presentes en todos los eventos en los que se participó, son testigos de esto!”, añadió.

En su escrito explicó, además, que no pensaba reaccionar a su salida hasta que escuchó a Serrano comentar que la razón por la que el cantante no continuaría en Grupo Manía era por “situaciones de incompatibilidad de trabajo”.

“Aun así, habiendo surgido las cosas como fueron, no pensé jamás tener ningún tipo de reacción ni dar entrevista alguna, cerrando así este capítulo y cada cual su camino con todo el éxito del mundo, hasta que veo y escucho la respuesta a la pregunta referente a mi persona la cual se responde basada en, y cito: ‘SITUACIONES DE INCOMPATIBILIDAD DE TRABAJO’, poniendo así en entre dicho mi desempeño y calidad de trabajo. Nadie puede decir y poner entredicho que, y reto a cualquiera que me PRUEBE lo contrario y JUSTIFIQUE mi despido, de que no hice mi trabajo o que di algún tipo de problema. Por el contrario, lo di todo y más por este proyecto, me entregué en cuerpo, alma, vida y corazón, tanto en lo laboral como en lo personal, al punto que se sentía y se vivía como una ‘familia’ y pongo la palabra familia entre comillas porque, a pesar de que así se sentía, se percibía y de mi parte así fue, la realidad fue otra”, prosiguió Raúl Armando.

“Vuelvo y recalco. Mi despido no es el sentir ni malestar, lo injustificable fue de la manera que se hizo, sin razón, ni explicación alguna y por encima de esto poner en entredicho mi calidad de trabajo… Para prescindir de mis servicios no hacía falta mencionar mi desempeño, y mucho menos dar a entender y dejar saber, malintencionadamente, que dicho desempeño no fue positivo, y yo me voy a ir más allá, porque sé más de lo que creen, y así se lo hice saber al manejador del grupo en un escrito con pruebas y detalles del cual no tuve respuesta alguna”, afirmó en sus declaraciones que serían las únicas sobre el particular.

Raúl Armando no fue el único que quedó fuera del grupo, el cantante Emmanuelle Vizcarrondo también salió de la agrupación.

Con la llegada de Cotto a Grupo Manía, son tres los integrantes en la actualidad (Banchy, Alfred y Daniel). El cuarto espacio, según dijo Serrano, estaría reservado para su hermano Oscarito si este decide regresar.

“El espacio del cuarto integrante tiene nombre y apellido y la gente lo sabe. Eso será si Dios lo dispone. Claro que queremos hacer un concierto que sea un gran cierre de Grupo Manía, que esté mi hermano y Elvis (Crespo). Eso se va a dar en nombre de Dios”, concluyó Serrano en referencia a Oscarito, quien lleva años como solista.