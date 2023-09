Para cerrar con broche de oro su última función en España con su gira ‘Saturno World Tour’, el cantante Rauw Alejandro tuvo un emotivo gesto con una fanática de la ciudad de Murcia que se desplazaba entre el público en silla de ruedas.

El puertorriqueño invitó a subir al escenario a Zaida, una jovencita paciente de cáncer, para dedicarle ‘Beso’, tema que lanzó junto a su exprometida, la cantante española Rosalía.

“Zaida me vino a visitar temprano, estuvimos charlando toda la tarde y ya es una de mis mejores amigas. Me la voy a llevar pa’ Puerto Rico... pa’ la playa un ratito conmigo”, comentó el boricua, dándole un beso en la mejilla.

“A mí se me hace difícil cantar esta próxima canción, pero la voy a cantar porque una persona en particular me la pidió”, aseguró el artista.

Cabe destacar que con el video musical de este tema, Rauw Alejandro y Rosalía anunciaron su compromiso el pasado año. Sin embargo, el pasado mes de julio, la pareja anunció su ruptura y por lo tanto, el fin de sus planes de matrimonio.

“Fuerte el aplauso para Zaida”, pidió la voz de ‘Baby Hello’ y el momento quedó captado por las cámaras de todos los allí presentes.