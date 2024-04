Proceso creativo

Cuando el director titular de la OSPR leyó por primera vez la partitura de este concierto, la encontró muy entretenida. “Uno se divierte mirando cómo está escrita y todos los recursos que el maestro utilizó. No es la primera vez que dirijo obras de él, por consiguiente, estoy bastante familiarizado con su lenguaje”, destacó Valdés. “Pero me llamó la atención el bolero, porque había soluciones que no me esperaba y también en el primer tiempo, porque hay pasajes que me recuerdan un poco a una cierta tendencia minimalista. Es una pieza que tiene mucha energía y vigor, especialmente en el último tiempo, que requiere no solo una gran precisión, pero además un sentido del divertimento. Estamos con mucho ánimo y mucha ilusión de presentarla al público”.