La fiebre de Menudo está a punto de dar inicio nuevamente a partir del sábado, 17 de septiembre, en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Ese día, desde las 8:00 a.m. comenzarán las audiciones para la búsqueda de la nueva generación del legendario grupo Menudo, organizadas por Mario López, presentador del programa “Access Hollywood”, y Menudo Productions.

Los participantes deben estar entre los 12 y 16 años, ir acompañados por un tutor legal y tener la capacidad de cantar al menos una de las siguientes canciones:

En español:

-“Dile que tú me quieres”, de Ozuna “Nota de amor”, de Carlos Vives, Daddy Yankee y Wisin; “Me voy enamorando”, de Chino y Nacho; “Solo de mí”, de Bad Bunny; “Disparo al corazón”, de Ricky Martin; “Si me dices que sí”, de Reik y Farruko; “Mientes”, de Camila; “Corazón”, de Maluma; “Lloro por ti”, de Enrique Iglesias; y “Dígale”, de David Bisbal.

En inglés: “Blinding Lights”, de The Weekend; “Love Yourself”, de Justin Bieber; “Circles”, de Post Malone; “When You’re Gone”, de Shawn Mendes; “Lonely Boys”, de The Black Keys; “Wall of Glass”, de Liam Gallagher; “Just The Way You Are”, de Bruno Mars; “Sign of The Times”, de Harry Styles; “Oh Cecilia”; de The Vamps; y “Grow As We Go”, de Ben Platt.

PUBLICIDAD

Se sugiere que los concursantes pueden practicar con las versiones instrumentales de las 20 canciones que están disponibles en el álbum “A New Beginning (Official Audition Tracks 2022)” en Apple Music, Spotify, Amazon Music y YouTube (de forma gratuita). Accede aquí a los enlaces del álbum: http://linktr.ee/menudoaudition

“Estoy muy emocionado con este proyecto, porque ya tenemos sobre 20 ejecutivos de distintas casas disqueras que quieren trabajar con nosotros y empezar este nuevo proyecto. Lo bonito de todo es que, como ha demostrado BTS, no hay que hablar el mismo idioma para disfrutar de la buena música”, indicó López, quien estará a cargo de presentar un programa tipo “reality” que mostrará todo el proceso de selección.

Los jueces para estas audiciones presenciales, las cuales se llevarán en distintas ciudades con población latina, serán los ejecutivos de la compañía: Paul Tarnopol, CEO de Menudo Productions; el director de proyectos, Ángel Zamora; y la reconocida vocalista y coach de voz, Jessie Chirino (excoach en “La Voz”, de Telemundo y “Reina de la canción”, de Univision).

Menudo Productions LLC es una compañía de música y entretenimiento con sede en Miami centrada en el desarrollo de talentos y la creación de contenido para los mercados globales de música para adolescentes y pre adolescentes. Menudo Productions es propiedad de Menudo International, LLC, que compró los derechos de la marca Menudo en 2016. Además de producir música y conciertos en vivo, Menudo Productions está desarrollando contenido en múltiples plataformas, incluyendo televisión, cine y Metaverse.