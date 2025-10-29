Regresa “Por Amor a Ellos”, de la pianista Brenda Hopkins Miranda

La juventud puertorriqueña será protagonista del concierto "Por Amor a Ellos 2025″, un evento gratuito y solidario que se celebrará el domingo, 2 de noviembre, a las 3:00 p.m. en el Teatro de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano.

Esta iniciativa celebra el talento de jóvenes artistas y entrega las becas Brenda Hopkins Miranda, que benefician a estudiantes destacados de música y enfermería.

Creado por la pianista, compositora y educadora Brenda Hopkins Miranda, el concierto busca honrar a la nueva generación de músicos y profesionales de la salud, reconociendo su dedicación y esfuerzo. “Puerto Rico es una isla de talento y pasión”, afirma Hopkins Miranda, quien como profesora del Programa de Música Popular de la Inter Metro ha sido testigo de la capacidad de sus estudiantes para usar el arte como herramienta de cambio positivo.

En 2024, la Universidad Inter Metro instituyó la beca Brenda Hopkins Miranda para apoyar a estudiantes que, además de excelencia académica, demuestran compromiso con su comunidad. La primera edición benefició a Karina Reyes Pereira, estudiante de enfermería, y a Kevin Robles Matos, estudiante de música. Este año, se anunciarán los nuevos becados, reforzando el compromiso de la institución con el desarrollo académico y artístico de la juventud puertorriqueña.

El concierto contará, entre otros, con la participación de Rossana Vélez, madre de un estudiante recién graduado del Programa de Música Popular, quien el año pasado contactó a Hopkins para expresar su deseo de cantar como voluntaria en el Conjunto de Rock que dirige la profesora. Inspirada por su hijo Rodrigo, por su experiencia al asistir a un concierto del Conjunto y por su participación en el recital del semestre pasado, Vélez decidió dar un paso más: hoy es estudiante oficial del Programa de Música Popular de la Inter Metro, demostrando que el poder de la música no tiene edad ni límites.

La primera edición de "Por Amor a Ellos" reunió a 18 talentosos estudiantes, entre ellos José Luis Ramírez, exalumno del Programa de Música Popular que brilló en el programa internacional The Voice. En esta segunda edición, Hopkins Miranda presentará interpretaciones modernas de clásicos de Rafael Hernández, Chuíto el de Bayamón y otros grandes de la música puertorriqueña, acompañada por un grupo de sus estudiantes más prometedores. Además, uno de ellos tendrá la oportunidad de interpretar al piano una composición original de la pianista.

Aunque el concierto es libre de costo, el público está invitado a realizar aportaciones voluntarias para el Fondo de Becas Brenda Hopkins Miranda, cuyos donativos se destinan directamente a los estudiantes de música y enfermería beneficiados.