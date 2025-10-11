Opinión
11 de octubre de 2025
81°lluvia ligera
Música
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Regresará a los escenarios locales el tributo a Elvis Presley

En “Viva The King Elvis Presley Tribute: A Vegas Experience” se revive la residencia del artista

11 de octubre de 2025 - 8:21 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El boricua Luis Enrique González revive la residencia de Las Vegas del "Rey del Rock N' Roll" en su espectáculo de tributo. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Ya arrancó la venta de boletos para el espectáculo “Viva The King Elvis Presley Tribute: A Vegas Experience”, que se presentará el sábado 22 de noviembre en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce.

El público podrá revivir la magia de la histórica residencia de Elvis Presley en Las Vegas con un concierto protagonizado por Luis Enrique González, Elvis Tribute Artist de Puerto Rico y el Caribe. Con su potente voz, carisma escénico y vestuarios deslumbrantes, González transportará a la audiencia a los años 70 con clásicos como “Suspicious Minds”, “Can’t Help Falling in Love”, “Burning Love” y “Viva Las Vegas”, entre muchos otros.

El espectáculo producido por Shownet Group y Overall Events contará con músicos puertorriqueños de primer nivel y busca recrear la grandeza, la emoción y la nostalgia que convirtieron al Rey del Rock N’ Roll en un fenómeno cultural eterno. Además, la producción está exhortando a todas las personas que asistan que se motiven y vayan vestidos como en la época de los 70.

Los boletos ya están disponibles a través de Ticket Center, Ticketera.com y en la boletería del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré.

Elvis Presley
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Redacción El Nuevo Día
Entretenimiento
