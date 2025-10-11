Regresará a los escenarios locales el tributo a Elvis Presley

Ya arrancó la venta de boletos para el espectáculo “Viva The King Elvis Presley Tribute: A Vegas Experience”, que se presentará el sábado 22 de noviembre en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce.

El público podrá revivir la magia de la histórica residencia de Elvis Presley en Las Vegas con un concierto protagonizado por Luis Enrique González, Elvis Tribute Artist de Puerto Rico y el Caribe. Con su potente voz, carisma escénico y vestuarios deslumbrantes, González transportará a la audiencia a los años 70 con clásicos como “Suspicious Minds”, “Can’t Help Falling in Love”, “Burning Love” y “Viva Las Vegas”, entre muchos otros.

Así es la increíble transformación del artista tributo a Elvis Presley El puertorriqueño Luis Enrique González nos muestra su proceso para convertirse en el icónico rey del Rock and Roll.

El espectáculo producido por Shownet Group y Overall Events contará con músicos puertorriqueños de primer nivel y busca recrear la grandeza, la emoción y la nostalgia que convirtieron al Rey del Rock N’ Roll en un fenómeno cultural eterno. Además, la producción está exhortando a todas las personas que asistan que se motiven y vayan vestidos como en la época de los 70.

