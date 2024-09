René Pérez apoya la candidatura de Juan Dalmau en un nuevo episodio de “El Influence[R]”

“¿Y cuál de todas esas no es cierta”, ripostó el artista urbano en tono de broma. “Ninguna es cierta, pero cuando me dijeron ‘ateo’, mami me llamó y me dijo, ‘contra Moncho, ¿qué pasó? Tu fuiste monaguillo, ¿por qué dicen eso de tí?’ Y yo le contesté, ‘pues, no me conocen y, además, no fue tanto tiempo’”, enfatizó Dalmau.