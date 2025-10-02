Revelan la nueva fecha de Avenged Sevenfold en Puerto Rico

Avenged Sevenfold anunció una nueva fecha para su concierto en Puerto Rico. La famosa banda de "heavy metal" se presentará el 14 de enero de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Su gira mundial, incluyendo Puerto Rico, fue reprogramada debido a que el cantante fue diagnosticado con una condición llamada hematoma en las cuerdas vocales y requiere descanso. La banda realizó el anuncio a través de sus redes sociales el pasado viernes.

El productor José Dueño explicó que los boletos adquiridos para la primera fecha son válidos para la nueva fecha 14 de enero de 2026. De no poder asistir al evento en su nueva fecha, tendrán hasta el 12 de octubre de 2025 a las 5:00 pm para solicitar reembolso a través de https://www.ticketera.com/contactanos.