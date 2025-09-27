Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
27 de septiembre de 2025
85°bruma
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Avenged Sevenfold pospone gira, incluyendo fecha de Puerto Rico, por problema con las cuerdas vocales

La banda de heavy metal reprogramó algunas fechas y anunciará las nuevas próximamente

27 de septiembre de 2025 - 8:48 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Avenged Sevenfold. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La famosa banda de heavy metal band Avenged Sevenfold reprogramó su gira por Latinoamérica, incluyendo Puerto Rico. La banda se presentaría en San Juan el 14 de octubre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

RELACIONADAS

“Con el corazón apesadumbrado y gran pesar, debemos anunciar que, debido a una afección específica llamada hematoma de cuerdas vocales, hemos tomado la decisión de posponer nuestra gira por Latinoamérica hasta principios del próximo año. Prometemos volver con más fuerza que nunca. Sus entradas seguirán siendo válidas para los conciertos reprogramados; las nuevas fechas están en camino y se anunciarán la próxima semana. Gracias por su comprensión, cariño y apoyo”, posteó la agrupación en sus redes sociales junto a un corto video.

La nueva fecha para San Juan, Puerto Rico será anunciada la próxima semana por el productor José Dueño.

Tags
rockConciertosColiseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 27 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: