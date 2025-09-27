Avenged Sevenfold pospone gira, incluyendo fecha de Puerto Rico, por problema con las cuerdas vocales

La famosa banda de heavy metal band Avenged Sevenfold reprogramó su gira por Latinoamérica, incluyendo Puerto Rico. La banda se presentaría en San Juan el 14 de octubre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot .

“Con el corazón apesadumbrado y gran pesar, debemos anunciar que, debido a una afección específica llamada hematoma de cuerdas vocales, hemos tomado la decisión de posponer nuestra gira por Latinoamérica hasta principios del próximo año. Prometemos volver con más fuerza que nunca. Sus entradas seguirán siendo válidas para los conciertos reprogramados; las nuevas fechas están en camino y se anunciarán la próxima semana. Gracias por su comprensión, cariño y apoyo”, posteó la agrupación en sus redes sociales junto a un corto video.