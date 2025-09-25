Opinión
La India cancela concierto en Guatemala por incumplimiento de contrato

El equipo de la artista responsabilizó al promotor Jorge Sánchez de no cumplir con sus obligaciones contractuales

25 de septiembre de 2025 - 5:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cantante la India se iba a presentar en Guatemala. (Stephanie Rojas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Bell Productions y el agente de la cantante La India, Luis “Moreno” Lebrón, informaron hoy, jueves, que la presentación de la artista programada en Guatemala queda oficialmente cancelada por incumplimiento de contrato de parte del promotor Jorge Sánchez.

La presentación estaba pautada para el 4 de octubre de 2025, según reza el comunicado de prensa enviado por el equipo de trabajo de la artista.

Durante meses, la oficina de la artista alegó que mantuvo comunicación formal y constante con el promotor Sánchez, otorgándole oportunidades adicionales para cumplir con sus obligaciones contractuales.

“Sin embargo, en más de tres ocasiones se incumplieron requerimientos esenciales, incluyendo cambios de fecha previamente acordados y compromisos logísticos indispensables para garantizar la realización del evento”, lee el comunicado de prensa.

El equipo de trabajo de La India subrayó que la situación es completamente ajena a la cantante.

“Tanto la artista como Bell Productions han hecho todo lo posible para cumplir con el público guatemalteco, incluso aceptando cambios de fecha que ocasionaron pérdidas de tiempo y recursos. No obstante, las reiteradas fallas del promotor imposibilitan la realización del espectáculo. Asimismo, hemos tenido conocimiento de que fanáticos que adquirieron boletos para el concierto han denunciado que no han recibido el reembolso correspondiente”, expone el equipo de la artista en declaraciones escritas.

Bell Productions aclaró que la venta y devolución de boletos es responsabilidad exclusiva del promotor local, Sánchez, quedando la oficina de la artista y la intérprete desligados de cualquier incumplimiento hacia el público.

“Me duele profundamente no poder cantar para mis fanáticos de Guatemala como estaba previsto. Mi mayor deseo siempre ha sido compartir mi música y mi corazón con ustedes, que me han brindado tanto cariño a lo largo de mi carrera. Esta cancelación, que escapa totalmente de mis manos, me entristece pero también me indigna, porque ustedes no merecen este incumplimiento. Les prometo que haremos todo lo posible para reencontrarnos pronto, en condiciones serias, seguras y con el respeto que ustedes merecen. Gracias por su apoyo incondicional y por estar siempre conmigo”, expresó la cantante en declaraciones escritas.

La India, Bell Productions y “Moreno” Lebrón lamentan profundamente lo ocurrido y reiteran su agradecimiento al público guatemalteco por el apoyo y el cariño que siempre le han demostrado a la artista.

“Nuestro compromiso sigue firme y esperamos poder reencontrarnos en una futura oportunidad, bajo condiciones claras y seguras que garanticen la calidad y seriedad que el público merece”, indicó la producción.

