Critican a Yailín “La Más Viral” tras su actitud al encontrarse con La India en Medellín

En las actividades previas al espectáculo, la boricua y la dominicana tuvieron un encuentro que incomodó a muchos, quienes no tardaron en lanzar duros comentarios contra la reguetonera en las redes sociales .

Conscientes de la importante trayectoria de “La Princesa de la Salsa”, los usuarios no tardaron en rechazar el desaire hacia la cantante por parte de la dominicana, a quien tildaron de “ignorante”, “poco talentosa” y “grosera”.

“Yailín, mija, emociónate un chin que no es cualquier cosa”, “Dios mío, la dejó con la palabra en la boca”, “No fue la forma de tratar a La India”, “Si antes no me gustaba, ahora la detesto”, “Ay, pero se pasó la Yaya con La India”, “Como que se pasó la Yaya con esa actitud”, opinaron algunos usuarios.