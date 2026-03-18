Rey Montañez regresa con sus boleros predilectos

El cantante Rey Montañez y su Conjunto Akángana desean revivir la nostalgia que evocó en el 2025 con su concierto de boleros, con una segunda edición.

Montañez presentará su espectáculo “Los boleros de mi infancia 2da edición”, el domingo 26 de abril a las 3:00 p.m. en el Moneró Café Teatro & Bar en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

“Los boleros de mi infancia 2da edición es una velada romántica con los boleros que crecí oyendo. Esos boleros que cantaba mi hermano Andy Montañez y Pellín Rodríguez que marcaron mi vida, así como sé que marcaron la de muchas personas. Además este show es importante, porque también representa la culminación de 15 años de trayectoria musical del Conjunto Akángana” indicó con entusiasmo Rey Montañez en declaraciones escritas.

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En el repertorio, destacan canciones como “A mi manera”, “Bella adoración”, “Amor por ti” y “Rompamos el contrato”, muchos de ellos grabados por El Gran Combo de Puerto Rico, con las voces inigualables de Pellín Rodríguez y de su hermano Andy Montañez, entre otros.

El espectáculo musical contará la cantante Marianela Osegueda como artista invitada. Osegueda estará acompañada por Junito Laredo y su grupo. Osegueda, quien a su haber tiene más de una década de trayectoria musical y se había destacado en presentaciones con varias agrupaciones, comienza una nueva etapa como solista y deleitará al público asistente con su melodiosa voz.

La presentación musical es un evento de Producciones Sol de Puerto Rico.