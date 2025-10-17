Ricardo Arjona anuncia fecha para Puerto Rico después de su residencia en Guatemala
Su concierto en el Coliseo de Puerto Rico será a inicios del 2026
17 de octubre de 2025 - 10:19 AM
El cantautor Ricardo Arjona regresa a Puerto Rico con un esperado concierto en el Coliseo de Puerto Rico, el próximo 24 de abril de 2026, como parte de su nueva y ambiciosa gira internacional “Lo Que el Seco No Dijo Tour”.
La gira recorrerá más de 30 ciudades en Estados Unidos, donde ya se han confirmado cinco funciones en el Kaseya Center de Miami y dos funciones sold out en el legendario Madison Square Garden de Nueva York.
Además, en Latinoamérica, Arjona ha logrado 10 funciones sold out en el Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina y siete funciones agotadas en el Movistar Arena de Santiago.
El tour también incluirá una residencia histórica en su país natal, Guatemala, con 23 fechas ya completamente vendidas, marcando un hito en su carrera.
El artista tiene un lazo importante con Puerto Rico. Sus hijos nacieron y crecieron en la Isla, y según el artista, el cariño con el público boricua ha sido siempre recíproco.
