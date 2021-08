Madonna o Janet Jackson, ¿cuál de estas dos es la es la Reina del Pop? En opinión de la cantante afroamericana Lizzo, el título debe recaer en manos de Jackson. Este simple comentario ha provocado una avalancha de reacciones en las redes sociales de personas que consideran que la mejor cantante de pop en la historia es Madonna.

Todo el revuelo causado por Lizzo vino a raíz de un “post” publicado en la cuenta de Twitter de la artista de 33 años, nacida en Detroit, en el cual hizo un listado con los cantantes que ella pensaba que fueron los mejores exponentes de la historia de cada uno de los géneros. La cantante también incluyó en la lista como el Rey del Pop a Michael Jackson, hermano de Janet, a Justin Bieber como el Príncipe del Pop, a Britney Spears, como la Princesa del Pop y a Beyoncé como la Reina de la Música, entre otras categorías.

PUBLICIDAD

Madonna

Aquellos que defienden a Madonna argumentan que la cantante fue una de las figuras femeninas más influyentes de la década de 1980 y 1990, imponiendo modas, peinados y hasta la manera de hablar. Obviamente, en la parte musical sus canciones se escucharon a lo largo y lo ancho del planeta, ya fuera en discotecas, películas, series de televisión y en sus vídeos musicales. Sus giras mundiales de conciertos han sido éxitos en venta de boletos a lo largo y ancho del planeta. Aparte de que la intérprete relacionó su carrera con posturas a favor de la comunidad lgbttqi

En total, Madonna ha vendido sobre 300 millones de discos en todo el mundo y está certificada por el Guinness World Records como la artista femenina que más álbumes ha vendido de todos los tiempos. Además de eso, la estadounidense es la solista más exitosa en la historia de la lista Billboard Hot 100 y tiene el récord de la mayor cantidad de sencillos número uno de una artista femenina en países como Australia, Canadá, Italia, España y el Reino Unido.

Entre sus éxitos más importantes se encuentran “Material Girl”, “Like a Virgin”, “Vogue”, “Hung Up” y “Like a Prayer”, entre muchos más. La carrera de Madonna no estuvo exenta de controversia, más bien, ella gustaba de llamar la atención sin importar las consecuencias. Esto incluye la publicación del disco “Erotica”, que estaba acompañado de varios vídeos y del libro “Sex”, el beso que le dio a Britney Spears en plena transmisión de los premios MTV Video Music Awards en el 2003, así como su presentación en la isla en 1993 cuando tomó una bandera de Puerto Rico y la pasó entre sus piernas y sus partes íntimas. Esto último provocó tremendo revuelo en la prensa local y en la sociedad en general en la isla.

PUBLICIDAD

Todavía a sus 63 años, esta artista nacida en Bay City, en Michigan, se mantiene activa y ha grabado varios sencillos recientemente.

Janet Jackson

En el caso de Janet Jackson, aunque fue muy popular en la década de 1980 y 1990, su trascendencia mediática y cultural no tuvo un impacto tan fuerte como Madonna. Siendo parte del clan Jackson, de donde surgió el grupo The Jackson Five y, posteriormente Michael, Janet siempre tuvo el foco puesto en su persona. No fue hasta mediados de la década de 1980 cuando su segundo disco “Control” (1986) y, posteriormente “Rhythm Nation 1814” (1989), lograron que Jackson estuviera en la cima de su popularidad.

En esa época, Jackson grabó también varias películas, como “Poetic Justice”, donde compartió protagonismo con el fallecido rapero Tupac Shakur. Luego de eso, firmó un acuerdo discográfico con Virgin Record que la posicionó como una de las artistas mejor pagadas de la industria.

En 2004 fue centro de una controversia durante la transmisión del Super Bowl en la cual estuvo acompañada en la tarima por Justin Timberlake. Al finalizar la presentación, Timberlake arrancó una pieza del vestido de Jackson, dejando ver parcialmente el seno de la cantante. Esta imagen, que corrió el mundo entero, provocó una baja en la popularidad de la artista, siendo “castigada” por varias emisoras de radio y televisión por un sinnúmero de años. Irónicamente, el incidente no afectó de igual manera la imagen y la carra de Timberlake.

A pesar de esto, Jackson continuó con su carrera como solista, grabando su último álbum hasta el momento en 2015. En total, grabó 12 álbumes, de los cuáles ha vendido sobre 100 millones alrededor del mundo, según datos de Billboard.