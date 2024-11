Rubén Blades le responde a Willie Colón por burlarse de él al publicar una imagen en las redes sociales

View this post on Instagram

“A WILLIE. Hola Willie, Espero estés bien de salud y aclaro que si no te hubieras burlado de mí y puesto mi nombre y foto en tus redes sociales, los medios de comunicación amarillistas no las hubiesen recogido, creado escándalo y yo no me hubiese enterado. Es que he andado bastante ocupado estas semanas, una bendición a mis 76 años. Te comparto algunas de mis actividades”, es como comienza la misiva, que va enumerando los eventos y logros más recientes en su fructífera carrera.