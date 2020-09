Los cantantes Rubén Blades, Ricky Rojas y Jon Secada, y el dramaturgo Nilo Cruz, ganador del Premio Pulitzer, se han sumado al evento digital “¡Viva Broadway! Escucha Nuestras Voces”, que se transmitirá el 1 de octubre con motivo del Mes de la Herencia Hispana y que celebra los logros latinos en el teatro.

La extensa lista de participantes, entre ellos Chita Rivera, Thalia, Antonio Banderas, Gloria Estefan, Lin-Manuel Miranda y Angélica Vale, son latinos premiados en escenarios y pantallas, señala el comunicado de la revista de teatro Playbill y la Liga de Broadway, la asociación comercial nacional de la industria de Broadway, fundada en 1930, que organizan el evento.

El evento será presentado por la actriz Andréa Burns (In the Heights, On Your Feet!) y podrá verse en la plataforma digital de Playbill.com y en su canal de YouTube, así como en el sitio virtual oficial de la Liga de Broadway y estará disponible hasta el 5 de octubre en esos medios.

“'¡Viva Broadway! Escucha Nuestras Voces' rinde tributo al legado más vibrante y duradero de artistas latinos que han y siguen contribuyendo al teatro y a la música en un esfuerzo por seguir incrementando la representación de la comunidad hispana en la industria de Broadway”, señala el comunicado de los organizadores.

La dirección y la coreografía estarán a cargo del bailarín Sergio Trujillo, de origen colombiano, (Jersey Boys, Ain’t Too Proud; ganador de los premios Olivier y Tony) e incluirá una mirada a la primera producción en español de “A Chorus Line” con la actuación del premiado actor español Antonio Banderas junto a un gran número de actores latinos.

El evento incluirá una actuación de miembros del elenco original del premiado “In the Heights”, incluyendo a Andréa Burns, Janet Dacal, Robin De Jesús, Carlos Gómez, Christopher Jackson, Nina LaFarga, Olga Merediz, Karen Olivo, Eliseo Román y Luis Salgado, bajo la dirección de Anthony Ramos.

“¡Viva Broadway!” contará con la actuación de actores de musicales que se estrenan en Broadway y también nuevas obras incluyendo “Arrabal”, que a ritmo de nuevo tango cuenta la historia de una milonguera.

También “Kiss My Aztec!”, primer musical que escribe John Leguizamo y que gira alrededor de un grupo de aztecas que en el siglo XVI encabeza una rebelión en contra de la Corona española, contada con un sentido del humor irreverente y satírico.