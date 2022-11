La reciprocidad es la correspondencia mutua de una persona o cosa con otra. Ese acto es el que un grupo de estrellas de la salsa y la música popular de Puerto Rico tendrán con el cantante Ismael Miranda el próximo miércoles, 9 de noviembre de 2022 en la Sala de Festivales Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes (CBA), en Santurce.

Abrazar en canciones al eterno “Niño bonito de la salsa” es lo se proponen presentar Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuelle, Jerry Rivera, Domingo Quiñones, Juan José Hernández Tito Nieves, Danny Rivera, Chucho Avellanet, Andy Montañez, La India, José Alberto “El Canario”, Tony Vega y Alex D’ Castro en el espectáculo “Puerto Rico saluda a Ismael Miranda” que de antemano se proyecta memorable por el junte de los salseros en el escenario. Y es que cuando se trata de responder en solidaridad, la clase artística del país es la primera en hacer frente con los suyos.

Exponer un poco de lo que en exceso ha dado Miranda a través de su talento, trayectoria y siendo uno de los exponentes vivos más influyentes en la salsa al formar parte de las Estrellas de Fania, responsables de comercializar el género a nivel mundial, es lo que harán el grupo de salseros en el concierto dedicado a la voz de “Abran paso”.

Miranda lleva casi dos años fuera de los escenarios debido a un infarto cerebral isquémico que incluyó una intervención quirúrgica por complicaciones en el cerebelo.

El cantante se encuentra en un extenso proceso de recuperación que no ha impedido sus intenciones de retomar sus proyectos artísticos, siempre que tenga la aprobación del personal médico que atiende su salud.

Es por eso que tan pronto surgió la idea de hacer un junte musical en honor a Miranda todos los colegas respondieron al llamado.

Un estilo irrepetible y a la moda

Uno de los que hará una pausa en su agenda es Gilberto Santa Rosa, quien se confiesa eterno admirador de Miranda.

“Siempre fui y soy muy admirador de la manera de cantar de Ismael y de su manera de presentarse. Me gusta su manera de vestir, además su música influyó mucho en mi carrera, ya que siendo muy joven aportó un estilo de interpretar al género con una mezcla de tradición cubana y música americana. Su estilo de cantar reflejaba la mezcla cultural del Nueva York de los años 60 y 70″, reconoció el Caballero de la Salsa sobre Miranda considerado una de las voces predilectas del pentagrama salsero.

Miranda, quien a los 14 años despuntaba con su talento en el sexteto de Andy Harlow en Nueva York, previo a entrar a la orquesta del fenecido Larry Harlow en el 1968, siempre ha gozado del respeto de sus compañeros y es de los artistas que mantiene constantes colaboraciones artísticas. En su álbum “Edición especial”, Miranda grabó junto a Santa Rosa, Tito Nieves, Andy Montañez, Domingo Quiñones, Chucho Avellanet, Milly Quezada, y el fenecido Cheo Feliciano.

“Grabar con Ismael es tomar un “master class”: llega preparado, con sus canciones aprendidas, y su voz potente, siempre lista”, sostuvo el “Caballero salsero”.

Otro exponente que agradece y reconoce la influencia de Miranda en su carrera y en el género es Víctor Manuelle.

“Ismael perteneció al conglomerado más importante que ha dado la historia de la salsa que es la época de la Fania All Stars. Él era de los más jóvenes, implementó su estilo musical con otras influencias al vivir en Nueva York, tuvo una manera muy particular de cantar y fue increíble. Su combinación del gusto por lo cubano, de cantar el son montuno y de cantar boleros lo hacen una de las figuras más influyentes en la historia de la salsa”, afirmó el “Sonero de la Juventud” que también ha tenido la oportunidad de grabar y componerle temas a Miranda.

En el 2014 Miranda llamó a Víctor Manuelle para que le produjera un álbum en celebración a los 45 años de carrera. “Tuve la dicha de que esa producción fue nominada al Latin Grammy o sea que papá Dios me dio el privilegio, aun no siendo de la misma generación, de compartir con Ismael Miranda y ha sido una de las experiencias más grande que he tenido en la historia de mi carrera”, afirmó.

Al igual que el “Caballero de la salsa”, Víctor Manuelle admitió que la manera de vestir de Miranda siempre fue un referente para él en la moda. La voz de “Decidí tener pantalones” contó que se maravillaba con las carátulas de los discos de Miranda, ya que “él era atrevido. Usaba bufanda, pañuelos en el cuello, chaquetas sin camisas y siempre estaba a la vanguardia de su época”.

Le debe su carrera en Puerto Rico

El cantautor cubano Juan José Hernández, por parte, quien es muy amigo de Miranda reconoció que su carrera en la isla se la debe al exponente de 72 años, quien le dio su primera oportunidad laboral en Puerto Rico.

Hernández líder de la banda San Juan Habana llegó a la isla a finales de década de 1990 a empezar de cero, ya que en Cuba tenía carrera pero aquí era un total desconocido. El compositor empezó a frecuentar el desaparecido restaurante Calientísimo en San Juan, propiedad de Miranda y allí cantaba como parte del público que toma el micrófono por una noche. Visitaba el restaurante con la esperanza de poder conocer al “Niño bonito de la salsa” hasta que un viernes en la noche pudo cantar frente al artista que al conocer un poco de su historia le extendió una invitación de almuerzo a él y su familia.

“Ese domingo fuimos almorzar y ese mismo día me dijo ‘¿quieres hacer coro con mi orquesta?’. Para mí era demasiado bueno para ser verdad. En ese momento solo conocía a Ismael el artista, pero no sabía que tenía un corazón tan grande. Es una persona tan buena. Dos días después me llama y me dijo: ‘el jueves empiezas conmigo’ y con él fue que me presenté por primera vez en un escenario en Puerto Rico”, narró sobre ese primer encuentro y la oportunidad que tuvo con Miranda.

El compositor cubano trabajó por dos años con Miranda y fue este quien le presentó el resto de los colegas salseros con los que ha trabajado. Hernández es el autor de los éxitos “Conteo regresivo” de Gilberto Santa Rosa y “Arroz con habichuelas” de El Gran Combo de Puerto Rico, por mencionar algunos.

“Le debo mi carrera completa a Ismael Miranda. Una vez me voy de su grupo para comenzar mi carrera le dije ‘¿quieres cantar conmigo la canción ‘San Juan Habana’?’ y luego en uno de sus discos grabamos juntos el tema ‘Padre e hijo’ y uno de Navidad con El Topo y también hicimos el tema ‘El mundo está mejor’. Ismael siempre ha estado presente y lo considero mi mentor, amigo y hermano”, reiteró el cantautor cubano que formará parte del espectáculo.

El concierto en tributo a Ismael Miranda es las 8:30 p.m. en la Sala de Festivales Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes, en Santurce. Los boletos están a la venta en Ticket Center, (787) 792-5000 y en la boletería de Bellas Artes (787) 792-5000.