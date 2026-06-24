Samara apuesta a su espacio: “Quiero que la gente me conozca como solista”

La cantautora puertorriqueña Samara entiende que este año llegó su tiempo, al poder concretar el sueño de abrirse paso en la música con su propio proyecto musical.

Samara lanza este martes 23 de junio su primer EP, titulado, “Cuando todo acaba”. Como artista independiente, ha lanzado más de diez sencillos, entre ellos: “Atracciones”, “La Cura” y “Te quedé grande”. Además, fue corista de dos grandes estrellas del escenario como lo son Olga Tañón y Luis Enrique, ha trabajado en proyectos teatrales y al fin puede proclamar que posee un proyecto de su autoría cargado de emociones que la definen como artista.

“Este EP es especial por ser conceptual ya que se narra una historia de una relación desde que empieza hasta que se acaba. Cada tema va narrando las distintas evoluciones de esta relación. Las primeras canciones narran esa atracción del principio, el enamoramiento, los red flags, la ruptura y luego como resolución llega la canción ‘Sola’ que es aceptación de que mejor sola que mal acompañada”, aseguró la cantante cuya formación musical comenzó desde pequeña con la flauta y luego prosiguió con estudios universitarios en música y comunicaciones en la Universidad de Puerto Rico.

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Su formación vocal abarca géneros como la música clásica, el poprock y la música folclórica puertorriqueña, influencias que hoy forman parte esencial de su identidad sonora. Sus letras exploran temas como el amor, la pérdida, la sensibilidad humana, la autoestima, la dualidad emocional y los procesos de transformación personal.

“Estoy muy contenta con este proyecto porque trabajé este disco con músicos de diferentes partes, con letras profundas, llena de emociones y es un despertar de darse cuenta cuando se debe de salir de relaciones dañinas. Es un disco pensado de principio a fin. Como cantautora lo que me gusta es la parte de conectar con esas emociones del ser humanos”, explicó, la joven, que de paso afirmó que todas las canciones tienen muchas de sus vivencias, pero no son necesariamente de una relación específica.

“Me inspiré de momentos vividos, pero siempre hay un grado de dramatismo. Si he pasado emociones parecidas, pero no todo es una canción tal cual me sucedió. Ahora quiero que la gente me conozca como cantautora y solista. Ahora es mi tiempo”, precisó la cantante que agradece a Olga Tañón y a Luis Enrique, la confianza que han depositado en ella como corista.

Samara se prepara para este miércoles, 24 de junio presentar en vivo las canciones de su álbum en la Plaza del Distrito T Mobile a las 7:00 p.m. La entrada es libre de costo.

El disco contiene siete temas musicales.

“He vivido toda mi vida haciendo arte, en diferentes facetas. es lo que me llena el corazón. Es esa pasión que te hace moverte y sentir. Hago arte porque sé lo que el arte puede hacer en la gente. Esa sensación no tiene precio y vale la pena los sacrificios que uno tiene que pasar para vivir en esta industria”, señaló. Su proyecto refleja una evolución artística donde conviven sonidos con influencias de pop rock, folk, R&B y pop latino.

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Su curiosidad artística la llevó también al teatro, participando en obras y musicales en Puerto Rico, Miami y Los Ángeles, California. Esa mezcla entre música y actuación le ha permitido formarse en diferentes facetas.