Sin embargo, a pesar de todo eso, hay unas áreas dentro de la industria en la que todavía se podría mejor la presencia de los puertorriqueños, sobre todo en aquellas relacionadas a la producción o programación tecnológica. “En Puerto Rico hay personas extremadamente talentosas, pero que quizás no han tenido las oportunidades para demostrarle al mundo lo que son capaces de hacer. Ahora bien, aunque no tengan las oportunidades, continuamente han demostrado en cada faceta de la industria de la música de lo que están hechos” , indicó la Lcda. Alexandra Fernández Navarro , presidenta de Atlantic University.

El miércoles, 18 de junio de 2025, se llevó a cabo el primero de los conversatorios llamado “Demystifying the Future of Work in Music”. En esta ocasión, tuvo de invitados al cantante de música urbana MC Ceja, a la productora Camille Soto Malavé (GLAD Empire), y al productor de música Michael Bryan Masís, conocido como “Mvsis”. El conversatorio fue moderado por Stephanie Santiago Rolón, manejadora de artistas y presidenta de Elevated Music Industry. El evento fue organizado por Beyond Code Collective, en alianza con El Beatdown y la universidad.