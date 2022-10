“Va a ser un día muy especial para mí”, afirma la actriz y cantante Sharon Riley sobre el concierto “Un solo corazón”, que se ofrecerá el domingo 16 de octubre, a las 4:00 pm, en la Sala Pablo Casals del Centro de Bellas Artes en San Juan. Un emotivo encuentro musical en el que la artista le rinde homenaje a su madre, Sylvia Rexach, que es parte de las actividades de conmemoración con motivo del centenario de la recordada autora de clásicos como “Olas y arenas”, “Alma adentro” y “Nave sin rumbo”, entre muchas otras destacadas canciones.

“En octubre estamos casi finalizando el año de lo que ha sido el centenario de Sylvia Rexach. Ella nació el 22 de enero de 1922, por lo que celebramos su centenario de nacimiento. Pero el mes tiene un significado especial adicional porque el 20 de octubre de 1961, ella falleció a sus 39 añitos. Así que, además de la celebración de su nacimiento, también se le hace un tributo cuando se cumplen 61 años de su partida de este mundo”, explica Sharon.

Un encuentro musical en el que también participarán los cantautores Glenn Monroig y Alberto Carrión, además del grupo Las Damiselas de Sylvia, compuesto por Kiani Medina, Giselle Solis y Nancy Millán, quienes recrean el combo musical original que tuvo la compositora Las Damiselas, el primer conjunto en Puerto Rico integrado por mujeres que fundó en los años 40.

“Ellas formaron ese grupo en honor a mami, que en su tiempo era un grupo de mujeres que cantaban y daban shows por toda la isla y por Nueva York”, agrega Sharon.

Según la actriz, radicada en la Florida, la historia musical del evento recorrerá las distintas etapas de la corta, pero prolífica vida de Sylvia Rexach, con fotos “que quizás la gente no ha visto de mi mamá, de la familia, fotos de mi papá, se contarán anécdotas sobre sus comienzos como compositora, su juventud, los años que estudió en la Central High School, momentos especiales de su vida y vamos llevando al público por unas etapas y pedacitos de su vida”.

El evento también contará con la participación de los dos nietos de la compositora, Sylvia (hija de Sharon) y Jaime Lamboy Rexach, hijo Sylvia (hermana de Sharon ya fallecida).

“Mi hija va a estar al final del concierto conmigo y cantará un estribillo de la canción ‘En tu memoria’, que le compuso Roger Maldonado a mi mamá cuando murió. Mi sobrino, hijo de mi hermana Sylvia, ya fallecida, va a cantar vía video porque él vive en Suiza. En escena también tengo al narrador, Antonio Fornaris, con el libreto escrito por Roberto Alexander Pérez y la música va a estar dirigida por Frankie Suárez”, detalla Sharon, quien cree que es un “show muy completo y redondo”, en el que se interpretarán unas 14 canciones.

“Por ejemplo, si no canto ‘Olas y arena’ el público me mata”, afirma entre risas, tras prometer que será un espectáculo en el que “será como un ir hacia atrás para ver en pantalla ciertas etapas de la vida de mami”. Explica que su madre no escribía música en el pentagrama, aunque tenía algún conocimiento. Pero tocaba de oído el piano y la guitarra y en una época en su vida también llegó a tocar el saxofón. La compositora dejó aproximadamente 50 composiciones, de las que se destacan varios éxitos como “Y entonces”, “Yo era una flor”, “Alma adentro”, “Olas y arenas”, “Di, corazón”, “Nave sin rumbo”, “Idilio” y “Matiz de amor”, entre muchas otras que han sido grabadas.

“Cuando le llegaba la musa, se sentaba en el piano a buscar los acordes y tratar de tocar la melodía. Pero nunca utilizó la estructura tradicional de los boleros de la época. Ella hacía sus armonías, pero había un secreto que no todo el mundo sabe. El piano de casa tenía teclas que no funcionaban y ella empezaba con los acordes y cuando se ponía al piano sacaba unas armonías preciosas, aunque a veces unas notas quedaban muy bajas o altas, según las teclas. Pero con las teclas que funcionaban bien hacía maravillas”, rememora Sharon, quien asegura que durante el espectáculo se hablará de esos momentos, de cómo ella componía.

“Voy a narrar anécdotas sobre eso y de su vida”, agrega Sharon, mientras destaca que su madre hoy día tiene admiradores de todas las edades, tanto en Puerto Rico, como en otras partes del mundo. Por eso cree que es impresionante que, a 100 de su nacimiento y a 61 de su fallecimiento, su música siga vigente y apreciada por un público que la sigue.

Y es que, según la reconocida actriz, su madre era una romántica por excelencia y sus composiciones que, en su mayoría le cantan al amor en todas sus facetas, a la melancolía y al romanticismo, siempre han sido bienvenidas por el público.

“Mami era una bohemia y expresaba en sus composiciones todos los sentimiento del amor como nadie. Yo tenía 14 años cuando la perdí, pero la recuerdo como que la tuviera ahora de frente”, afirma Sharon, mientras exhorta al público a no perderse este encuentro musical porque será “un honor y una alegría inmensa poder compartir con todos los que asistan al concierto todas las anécdotas, fotos inéditas, momentos especiales, sorpresas e historias en esta celebración de la vida de mami”.

Más detalles

El concierto “Un solo corazón” que celebra el legado musical de la cantautora Sylvia Rexach se celebrará el domingo 16 de octubre, a las 4:00 pm, en la Sala Pablo Casals, del Centro de Bellas Artes de Santurce.

Los boletos para esta producción de Yolanda Díaz están a la venta a través de Ticket Center (787-792-5000) y en la boletería de Bellas Artes (787-620-4444).