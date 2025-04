Shawn Mendes se pone la pava y termina de enamorarse de Puerto Rico

San Juan - El debut de Shawn Mendes en Puerto Rico no solo conquistó aún más al público que lo presenció en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, sino que también hizo que el cantante canadiense se enamorara por completo de la Isla del Encanto, gracias a la cálida acogida que recibió en este icónico escenario de Hato Rey.

Sin necesidad de efectos especiales ni exuberantes escenografías, Mendes hizo entrada al escenario a eso de las 9:20 p.m. como parte de su gira mundial “For Friends and Family Only”, vestido con una camisilla y un pantalón negro, y en compañía de su inseparable guitarra y una banda conformada con una batería, teclado y guitarras eléctricas.

Como era de esperar, la velada comenzó con su éxito “There’s Nothing Holdin’ Me Back”.

“Puerto Rico, ¿Cómo están? Te amo” , fueron las primeras palabras de Shawn Peter Raul Mendes, nombre de pila del artista, ante un espectáculo “sold out” gracias a una fanaticada conformada no tan solo de boricuas, sino también de turistas.

“Treat you better” y “Lost in Japan” fueron algunos de los temas que emocionaron a los miles de asistentes, pues no tan solo demostró en vivo su potente y melódica voz, sino que también su talento como guitarrista. “Muchas gracias Puerro Rico, te amo”, dijo en español.