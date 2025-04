Shawn Mendes y su emoción por Puerto Rico

La cita con la voz de “Treat You Better” y “There’s Nothing Holdin’ Me Back”, entre otros, está pautada para las 8:30 p.m. en el recinto de Hato Rey. La gira “For Friends and Family Only” marcó el regreso a los escenarios de Shawn Peter Raul Mendes, nombre de pila del artista, luego de una pausa que hizo para enfrentar desafíos personales en cuanto a su salud mental.