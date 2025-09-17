“Sold out” la última función de Bad Bunny
La venta ocurrió en línea, mediante un registro y códigos de acceso
17 de septiembre de 2025 - 3:52 PM
Vendido total. Así está el último concierto de la residencia de la súper estrella Bad Bunny “No me quiero ir de aquí: Una Más”, pautado para este sábado 20 de septiembre, desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.
En la tarde de este miércoles, Rimas y Move Concerts dieron a conocer la información mediante una publicación en las redes sociales.
La venta se realizó en línea y estuvo dirigida a residentes de Puerto Rico con número telefónico de código de área local, quienes recibieron un correo electrónico con el código de acceso tras haberse registrado el pasado lunes.
La función 31 de la histórica residencia del intérprete será transmitida en directo a partir de las 8:30 p.m. del sábado, 20 de septiembre. Este concierto especial, que conmemora el octavo aniversario del huracán María, representa la primera transmisión mundial de la residencia.
Bad Bunny llevará su “show” final vendido a capacidad a las pantallas de todo el mundo. Será transmitido por Amazon Music, Prime Video y Twitch.
¿Tiene costo?
Los miembros de Prime podrán verlo sin costo adicional como parte de su suscripción, de acuerdo a la comunicación de la compañía.
No se necesita una cuenta de Amazon Prime ni ningún tipo de registro para ver la transmisión en Twitch. El acceso a Twitch es gratuito y cualquiera puede verlo sin iniciar sesión. Solo se requiere una cuenta de Twitch si desean chatear, seguir o interactuar con la transmisión, informó la empresa a preguntas de este medio.
La residencia "No Me Quiero Ir de Aquí" comenzó el 11 de julio.
