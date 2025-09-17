Opinión
17 de septiembre de 2025
87°lluvia ligera
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Sold out” la última función de Bad Bunny

La venta ocurrió en línea, mediante un registro y códigos de acceso

17 de septiembre de 2025 - 3:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny sellará su residencia en Puerto Rico con un concierto este sábado. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Vendido total. Así está el último concierto de la residencia de la súper estrella Bad Bunny “No me quiero ir de aquí: Una Más”, pautado para este sábado 20 de septiembre, desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

En la tarde de este miércoles, Rimas y Move Concerts dieron a conocer la información mediante una publicación en las redes sociales.

La venta se realizó en línea y estuvo dirigida a residentes de Puerto Rico con número telefónico de código de área local, quienes recibieron un correo electrónico con el código de acceso tras haberse registrado el pasado lunes.

La función 31 de la histórica residencia del intérprete será transmitida en directo a partir de las 8:30 p.m. del sábado, 20 de septiembre. Este concierto especial, que conmemora el octavo aniversario del huracán María, representa la primera transmisión mundial de la residencia.

El domingo marcó la culminación del tercer fin de semana de la residencia en el Coliseo de Puerto Rico.Las pavas continúan predominando como el accesorio predilecto de los fanáticos que llegan a las funciones.
1 / 28 | Así el público vivió el tercer fin de semana de la residencia de Bad Bunny. El domingo marcó la culminación del tercer fin de semana de la residencia en el Coliseo de Puerto Rico. - Ramon "Tonito" Zayas

Cómo verlo

Bad Bunny llevará su “show” final vendido a capacidad a las pantallas de todo el mundo. Será transmitido por Amazon Music, Prime Video y Twitch.

¿Tiene costo?

Los miembros de Prime podrán verlo sin costo adicional como parte de su suscripción, de acuerdo a la comunicación de la compañía.

No se necesita una cuenta de Amazon Prime ni ningún tipo de registro para ver la transmisión en Twitch. El acceso a Twitch es gratuito y cualquiera puede verlo sin iniciar sesión. Solo se requiere una cuenta de Twitch si desean chatear, seguir o interactuar con la transmisión, informó la empresa a preguntas de este medio.

La residencia "No Me Quiero Ir de Aquí" comenzó el 11 de julio.

¡Regresó Jacobo Morales! El momento más nostálgico del concierto de Bad Bunny

¡Regresó Jacobo Morales! El momento más nostálgico del concierto de Bad Bunny

De manera simbólica y dándole continuidad a la narrativa del corto, Jacobo regresó a la casa.

Bad Bunny
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
