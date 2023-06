El Caribe —especialmente el hispano— ha sido la cuna de algunos de los artistas más grandes del mundo. El son, la salsa, el reggae y el reguetón, todos, han nacido o se han desarrollado en una parte del mundo que usualmente es asociada con hermosas playas y piñas coladas.

Pero el Caribe, como todo el mundo, es rico en su variedad cultural y sus historias. Son esas historias las que busca plasmar en sus letras el artista urbano Suartdrezz, un joven natural de Curazao, una isla perteneciente al grupo de las Antillas Menores que forma parte del Reino de los Países Bajos. Sus orígenes, sin embargo, son mucho más diversos.

“Soy de madre dominicana, tengo crianza puertorriqueña, pero ahora mismo estoy viviendo en Orlando”, explica. Su traslado a Estados Unidos se dio como parte de sus esfuerzos por expandir sus horizontes musicales y buscar su crecimiento artístico.

Su estilo musical es uno con claras influencias tropicales y latinas, con sonidos tomados desde el rock, el pop, el trap y el reggaetón. Un aspecto distintivo de su marca, es que le gusta trabajar con letras que tengan contenidos políticos, raciales y sociales.

PUBLICIDAD

“Yo he vivido tiempos difíciles. Yo sé lo que es tener un día completo sin comer y no tener dinero y estar sin gasolina en el carro. Son vivencias. En el rap y el hip hop todo es vivencias. Yo venía con todo esto que yo viví y de todo lo que pasé cuando chamaco. Viví la violencia a través de un padrastro que era muy fuerte y agresiva conmigo y con mi mamá. También todas las cosas que pasaban en mi barrio. Y entonces a mí me nace escribir de eso”, explicó.

Una de sus inspiraciones para adentrarse a este tipo de letras fue el rapero Vico C, también conocido como “El Filósofo”, precisamente por los mensajes de sus canciones.

Abril 21, 2023 - Estudios GFR Media Entrevista con el cantante y compositor Suartdrezz, quien dice traer para el público la nueva religión llamada "Música POSITIVA”. Suartdrezz Fotos por: Pablo Martínez Rodríguez (Pablo Martinez Rodriguez/Staff GFR Media)

A pesar de sus raíces holandesas, Suart Drezz —cuyo nombre de pila es Johnny Suart Rodríguez y tiene 30 años—, explicó que la música latina ha sido importante en su formación. “La música latina es imparable. Siempre va a haber música latina en todo lugar: salsa, merengue, bachata, reguetón, todo lo que tenga que ver con latinos”.

Además de lo latino, sus influencias musicales son extensas en variedad. “La influencia mía también viene de artistas americanos. Todo el mundo menciona a Tupac Notorious B.I.G., pero yo conozco de la música. El jazz, el rock también. Tal vez me ven así y digan ‘este tipo es moreno, es como que rapero’, pero a mí me gusta el rock. Yo escuchaba Papa Roach, Blink 182, pero eso me nació a mí cuando yo tenía 9 años de edad. Yo veía raperos, y artistas en televisión, y yo quería ser como ellos”, dijo.

PUBLICIDAD

Tuvo un momento particular en el que supo que realmente tenía un talento que podía seguir explorando. Cuando estaba en la escuela, él y sus amigos hacían competencias de “tiraeras”. Motivado por sus compañeros, decidió atreverse a participar y, para su sorpresa, sus amigos le expresaron sus impresiones y le instaron a seguir.

“No me escuchaba igual que los demás, pues era como que un estilo americanizado, pero influenciado con lo latino”, sostuvo.

De la misma forma, tuvo experiencias tempranas que le hicieron cuestionarse su lugar. En el año 2011, comenzó a experimentar con pistas de trap y recuerda, particularmente, una ocasión en la que un reconocido reguetonero puertorriqueño le dio un mensaje poco motivador.

“Sus palabras fueron: ‘eso no va a pegar aquí, eso no va para ningún lado’”, recordó.

Pero Suart Drezz no dejó que esa experiencia lo amedrentara y, por el contrario, ha seguido persiguiendo sus intereses artísticos contra viento y marea, poco a poco forjando su camino en el mundo que le apasiona.

Recientemente, su tema “Él no es para ti”, de su álbum más reciente “Sin gravedad”, fue seleccionado para la película puertorriqueña “¿Dónde está Rebeca?”, un filme con propósitos educativos producido por Salvador Méndez y trabajado por estudiantes de la Escuela Especializada en Radio y Televisión Dr. Juan José Osuna en Hato Rey, con una trama basada en temas de maltrato entre jóvenes durante el noviazgo.

Mientras tanto, Suart Drezz también continúa con el proceso de producción de su próximo álbum.