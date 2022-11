El dúo Tercer Cielo, conformado por el matrimonio de Juan Carlos Rodríguez y Evelyn Herrera, se retira de la música tras 18 años en los escenarios para dedicarle tiempo a la familia y la crianza de sus dos hijas, revelaron al diario Primera Hora.

“Es algo que ya teníamos años hablando. Evelyn me decía ‘yo quiero estar con mis hijas, no quiero dejarlas con nadie’. Sabíamos que iba a llegar el momento”, añadió al medio.

Herrera confesó que ha sido una determinación repleta de emociones encontradas.

“Te voy a ser honesta. Ha sido muy emocional porque soy más sensible y para mí ha sido superdifícil. Son tantas experiencias, tanta gente que hemos conocido, tanta gente hermosa, historias que nos han contado con nuestra música, que ha trastocado sus vidas, cómo les cambió su vida. Ha sido increíble. Ha sido muy emocional”, resaltó la artista.

“Es algo que hemos platicado por mucho tiempo. Es difícil porque somos una pareja y tenemos dos niñas que ahora están en una edad donde necesitan por lo menos a uno de sus padres ahí. Siento que la familia es nuestro primer ministerio. Eso viene primero”, afirmó la artista sobre la decisión de estar completamente presente en la vida de sus niñas, Channel, de 13 años, y Aria Belle, de 8.

“No ha sido fácil porque son muchos años que tenemos cantando juntos. Hay que reconocer que es papá y mamá en viajes cada vez, dejándolas al cuidado de alguien, necesitando ayuda, o tener que viajar a toda la familia sacando a las niñas de la escuela, sin que tengan sus actividades normales de aprendizaje, y todo eso llegó a un punto en que no se puede. Por eso es que estamos despidiéndonos, no de la música, sino de los escenarios como Tercer Cielo porque no hay forma de que podamos seguir viajando los dos y criando a las niñas”, indicó.

El dúo se presentará en Puerto Rico el sábado, 25 de febrero de 2023, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot con el concierto Trayectoria & despedida.

Tercer Cielo, creadores de grandes éxitos tales como “Yo te extrañaré”, “Creeré”, “Toma mi mano”, “Ya no llores por mí”, “Mi último día”, “Demente” y “Aunque estés lejos”, subirá a la tarima junto con un grupo de invitados que le han acompañado en distintas etapas a lo largo de las casi dos décadas de vida artística. La venta de boletos para el regreso de este dueto al escenario local después de cinco años de ausencia, comenzó en octubre, a través de Ticketera.