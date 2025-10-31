Tito “El Bambino” y Ñengo Flow rinden homenaje a las raíces del reguetón en “Flow callejero”

El artista urbano Tito “El Bambino” presenta “Flow callejero”, una canción que rinde tributo a sus raíces, su cultura y los comienzos que marcaron su trayectoria musical.

El tema producido por Joelito Guanábana y el reconocido DJ Nelson, cuanta con la colaboración de Ñengo Flow.

“Trabajar con Ñengo siempre es un honor. Compartimos la misma pasión por la música y la misma visión de mantener viva la esencia del reggaetón”, aseguró El Bambino.

Asimismo, el video musical de es una celebración de la cultura urbana y reúne a reconocidas figuras del género urbano como Brytiago, Farruko, Casper Mágico, DJ Luian, Nesty, Mambo Kingz y Juhn El All Star, entre otros.

Cabe destacar que “Flow callejero” forma parte del próximo álbum de estudio de Tito “El Bambino”, y que llevará por nombre: “La Gente del Patrón”, un proyecto que reafirma el poder de la música como herramienta de conexión y orgullo cultural.

