Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
31 de octubre de 2025
80°lluvia ligera
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tito “El Bambino” y Ñengo Flow rinden homenaje a las raíces del reguetón en “Flow callejero”

El tema forma parte del próximo álbum de “El Bambino”, y que llevará por nombre “La Gente del Patrón”

31 de octubre de 2025 - 10:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
“Trabajar con Ñengo siempre es un honor", sostuvo Tito. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El artista urbano Tito “El Bambino” presenta “Flow callejero”, una canción que rinde tributo a sus raíces, su cultura y los comienzos que marcaron su trayectoria musical.

RELACIONADAS

El tema producido por Joelito Guanábana y el reconocido DJ Nelson, cuanta con la colaboración de Ñengo Flow.

“Trabajar con Ñengo siempre es un honor. Compartimos la misma pasión por la música y la misma visión de mantener viva la esencia del reggaetón”, aseguró El Bambino.

Asimismo, el video musical de es una celebración de la cultura urbana y reúne a reconocidas figuras del género urbano como Brytiago, Farruko, Casper Mágico, DJ Luian, Nesty, Mambo Kingz y Juhn El All Star, entre otros.

Cabe destacar que “Flow callejero” forma parte del próximo álbum de estudio de Tito “El Bambino”, y que llevará por nombre: “La Gente del Patrón”, un proyecto que reafirma el poder de la música como herramienta de conexión y orgullo cultural.

Con este lanzamiento, el veterano artista recordar que las raíces no se olvidan, que la calle enseña y que el reguetón sigue “más vivo que nunca”.

Tags
Tito El BambinoÑengo FlowReguetón
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 30 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: