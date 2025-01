Tito Nieves anuncia que no hará más giras de conciertos

“Mi querido Puerto Rico, regreso para brindarte lo mejor de mi música. Quiero que me acompañes en uno de los conciertos más importantes de mi carrera”, resaltó Nieves en un comunicado de prensa.

“Todavía no me siento preparado para retirarme de los escenarios, pero sí es hora de bajar un poco la intensidad y no hacer giras tan largas. Quiero encontrar el equilibrio para disfrutar de las dos cosas que más amo: la música y mi familia. Como se cumplen 50 años de carrera, siento que es el mejor momento para celebrar el cierre de esta etapa en mi vida”, expresó Nieves en declaraciones escritas.