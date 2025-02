Tito Nieves: “Yo no me voy a retirar”

“Este el último tour de esta magnitud. Vamos a viajar por casi dos años, ya tenemos fechas en Tenerife, España y Colombia. No me despido de los escenarios. Mientras tenga salud, yo no me voy a retirar. No me voy a despedir de la música. El día que esta calidad de voz no esté, le dije a mi esposa: ‘tú me retiras del escenario’, porque tampoco quiero defraudar a mi público después de tantos años”, sentenció el salsero que aseguró que se encuentra con una salud óptima.