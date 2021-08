El cantautor boricua Tommy Torres, sigue de estreno. Luego de lanzar el álbum “El Playlist de Anoche” hace dos semanas, tras nueve años sin lanzar un disco propio, ayer volvió a sorprender a sus seguidores con el video musical del tema “No Lo Quiero Dañar”.

Con guitarra en mano, el artista sale en escena junto a la modelo y actriz puertorriqueña Priscilla Huggins para la pieza basada en el tema que forma parte del álbum en el que comparte créditos en composición y producción con Benito Martínez, mejor conocido en el ambiente artístico como Bad Bunny.

Escenas románticas y divertidas se pueden apreciar entre Tommy Torres y la modelo de ojos verdes y bello rostro, quien ha labrado una exitosa carrera como la imagen de famosas firmas de moda, revistas y videos de estrellas musicales. Esto, mientras se escucha el coro “Tú tienes algo, esto no es normal / Tu nombre me pone contento/ Ojalá te puedas quedar. Yo nunca me quise enamorar / Mucho menos en este momento / No digo nada más, no lo quiero dañar, no / Mejor no digo nada más, no lo quiero dañar.

PUBLICIDAD

Conoce más: Priscilla Huggins comparte sus sueños y metas

Precisamente, es Huggins la modelo del video del primer corte promocional de “El Playlist de Anoche”, titulado “Marea”, que lanzó hace dos semanas, junto al resto de los ocho temas que componen el disco.

“Ya vieron el video de Marea 🌊 ? Comenten aquí a ver qué les pareció ! Y stay tuned para más videos que vienen por ahí”, comentó la modelo en sus redes sociales, dando entender que son varios los videos en los que aparecerá junto al cantante boricua, quien vendió tres funciones del concierto que ofrecerá en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el 14, 15 y 16 de enero de 2022.

Recientemente, para celebrar el lanzamiento de su nuevo disco, “El playlist de anoche”, el músico celebró un “meet & greet” en el Distrito T-Mobile donde firmó las copias de los asistentes.

Mientras que el pasado sábado, el esposo de Karla Monroig hizo una transmisión en vivo a través de su cuenta en Instagram, desde su casa en Miami, en la que fue cantando las canciones que componen el nuevo disco.