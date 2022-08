La artista Villano Antillano confirmó su participación en el “‘Oasis’ Biz Media Showcase” a celebrarse el sábado, 20 de agosto en el Exhibit B del Centro de Convenciones de Puerto Rico. El evento en el que participarán otros talentos y artistas comenzará desde las 7:00 p.m. hasta las 2:00 a.m.

“Estoy muy contenta de poder presentarme en el ‘Oasis’ Biz Media Showcase’, luego de participar en el concierto “Un Verano sin Ti” de Bad Bunny. Muy agradecida de ser la primera puertorriqueña trans prominente del rap latino aún con todas las resistencias con las cuales luché. No fue un camino fácil llegar hasta aquí, cuando tenía 17 años me echaron de la casa, pero eso me motivó a alcanzar el éxito”, sostuvo la bayamonesa de 27 años.

Villano Antillano es conocida por sus temas “Mala Mía”, “Vocales”, “Pájara”, “KLK”, “No Confío” y “Un Amarre”. Recientemente grabó apariciones memorables en la célebre serie de videos de estilo libre del productor argentino Bizarrap y un homenaje en el escenario a Ivy Queen.

PUBLICIDAD

Por otro lado, Auudi, quien actualmente es uno de los “influencers” del equipo de los Vaqueros de Bayamón del Baloncesto Superior Nacional (BSN) también cantará en el evento. El artista participó en tres películas que pronto van a salir al mercado y esa noche interpretará éxitos como “Vamo Allá”, “Hindu Kush” y “Hangover” con artistas invitados como Jodosky, Calma Carmona, Luis de la Rosa y Don Carmelo de Ghomba.

Otras grandes figuras que serán parte del colectivo de 12 artistas locales e internacionales que protagonizarán en una sola tarima un “oasis” memorable. Entre ellos se encuentran: DJ Nelson, Yomo, Ñejo, Rainao, Abimelec, José Galindez, DJ Nathanya Vega, DJ King Arthur, Miguel Angeel, John Ramos y Sinatra.

“‘Oasis’ Biz Media Showcase” tiene el objetivo de visibilizar y potenciar la carrera de DJs, artistas, empresarios y talentos emergentes. La producción planifica presentar a todos los presentes en todos los eventos que traerá el 2023.

“Creamos una ventana para que artistas, presentadores y talentos que están emergiendo puedan promocionar sus proyectos musicales o de negocios. El evento contará con la participación de ‘youtubers’ e ‘influencers’ que tienen miles de suscriptores en sus portales”, sostuvo Zuleyka Rivera, productora del evento.

Por otro lado, Rivera destacó que a la empresa Biz Media le apasiona descubrir nuevas voces, talentos o empresarios que busquen madurar en su etapa de negocio.

La venta de boletos es a través de Ticketera.