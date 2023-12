El legendario músico puertorriqueño Willie Rosario celebrará sus 100 años de vida en 2024 con un gran concierto en su tierra el 27 de abril, junto a dos de los ilustres intérpretes que integraron su orquesta, Gilberto Santa Rosa y Tony Vega.

Así lo anunciaron los artistas este miércoles en una conferencia de prensa ofrecida en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, donde se llevará a cabo un espectáculo que definieron como “una fiesta” que marcará la historia de la salsa.

Rosario aprovechó para confirmar que su cumpleaños es el 6 de mayo, aclarando que algunos portales de internet informan erróneamente de que tiene 93 años en vez de 99.

En el evento, el salsero también destacó todos los reconocimientos que le han dado en vida, como el que la calle en la que nació y se crió en el municipio de Coamo lleve su nombre, al igual que la Escuela de Música del pueblo.

Conocido como ‘Mister Afinque’ o ‘Mister Ritmo’, por su estilo de hacer temas bailables, también recordó que en 1987 su orquesta se convirtió en la primera agrupación de salsa en ser nominada a un Grammy anglosajón.

“Eso inmortaliza a uno”, enfatizó el veterano músico del timbal, instrumento que se inspiró a tocar al deleitarse por el espectáculo que brindaba Tito Puente en el famoso salón de baile neoyorquino El Palladium.

“Le agradezco mucho a Gilberto Santa Rosa de que haya pasado por mi orquesta, porque hoy en día es una mega estrella en el mercado en el mundo entero”, resaltó Fernando Luis Rosario Marín, nombre de pila del artista, sobre la figura de ‘El caballero de la salsa’.

Santa Rosa, por su parte, afirmó que “la respuesta del público es clara: nadie se quiere perder este espectáculo”, en referencia al que ofrecerán en abril del año próximo.

“Le están dando el reconocimiento a un hombre que ha hecho historia y ha dejado su página escrita en lo que es este tipo de música”, sostuvo.

“He repetido esto y lo he dicho antes. Cuando entré a la orquesta de Willie Rosario, sentí que entré a la universidad y al Ejército a la vez”, abundó Santa Rosa por la manera en que Rosario lo mantuvo disciplinado en la agrupación a nivel musical y profesional.

Santa Rosa y Vega constituyeron uno de los grandes duetos de la orquesta de Rosario por exitosos temas como ‘Botaron la pelota’, ‘Lluvia’, ‘Busca el ritmo’, ‘El Apartamento’, ‘Negrita linda’ y ‘El antifaz’.

“Para mí fue vital esta orquesta. Si yo no hubiera estado en esta orquesta, yo no creo que hubiera podido tener una carrera. Este señor me enseñó lo que es disciplina, amor, respeto a la música y al oficio”, destacó.

Vega, mientras tanto, dijo en un mensaje por video que el concierto marcará “una historia más en la historia de la salsa en Puerto Rico, los 100 años del maestro Willie Rosario”.

“Contigo pude ver lo importante que es gozar y respetar esta profesión. Willie, te deseo muchos años más. Qué bueno que vamos a estar los tres juntos. Puerto Rico, esto será una fiesta para nosotros”, concluyó.