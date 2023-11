El cantante Gilberto Santa Rosa regresará en los próximos días a llenar con música y cadencia las salas de conciertos de mayor prestigio internacional con su nueva gira que lleva por título “Auténtico”.

La nueva propuesta del “Caballero de la Salsa”, que se estrenó en Puerto Rico en el mes de agosto, cuenta con una docena de fechas para lo que resta de este año, sin embargo, las expectativas del vibrante regreso son impresionantes para el concierto que se realizará este fin de semana en la República Dominicana. Para el 2020 suma casi 20 fechas confirmadas.

“Estoy más que feliz de volver a girar con Auténtico. Preparamos con mucho cariño esta propuesta- que presenté en agosto en el Coliseo de Puerto Rico, y que prácticamente volveré estrenar ahora en un país que amo tanto y que me ha dado tanto, mi querida República Dominicana. Tenemos una agenda muy interesante para los próximos meses y no tengo duda de que el público nos recibirá con el cariño de siempre; eso siempre me hace mucha ilusión”, compartió Gilberto Santa Rosa en declaraciones escritas.

Los éxitos y los favoritos del público como Conciencia, La Agarro Bajando y Conteo Regresivo además de sus nuevas canciones Cartas sobre la mesa y For Sale, entre muchas otras. Según el artista, es precisamente su repertorio el gran protagonista de esta gira, donde la orquesta inyectará una energía sinigual que contagiará a muchos por su nitidez en acoplamientos, sonidos solitarios y sabor.

La cargada agenda de conciertos inicia el 10 de noviembre y se extiende hasta el 17 de diciembre de este año. El 2024 comienza con igual ímpetu el 10 de febrero con el calendario comprometido hasta el mes de marzo.

2023:

● 10 de noviembre de 2023 en Teatro Nacional, Santo Domingo, RD

● 11 de noviembre de 2023 en Teatro Nacional, Santo Domingo, RD

● 12 de noviembre de 2023 en Teatro Nacional, Santo Domingo, RD

● 15 de noviembre de 2023 en Tennessee Performing Arts Center, Nashville, TN

● 16 de noviembre de 2023 en Cobb Energy Performing Arts Center, Atlanta, GA

● 18 de noviembre de 2023 en Artis, Naples, FL

● 19 de noviembre de 2023 en Straz Center for the Performing Arts, Tampa, FL

● 24 de noviembre de 2023 en Massey Hall, Toronto, CA

● 25 de noviembre de 2023 en New Jersey Performing Arts Center, Newark, NJ

● 26 de noviembre de 2023 en The Klein Memorial Auditorium, Bridgeport, CT

● 14 de diciembre de 2023 en San Jose Performing Arts, San Jose, CA

● 15 de diciembre de 2023 en The Wiltern, Los Angeles, CA

● 17 de diciembre de 2023 en The Magnolia, San Diego, CA

2024:

● 10 de febrero de 2024 en MGM National Harbor, Oxon Hill, MD

● 16 de febrero de 2024 en Amway Center, Orlando, FL

● 17 de febrero de 2024 en Hard Rock, Hollywood, FL

● 9 de marzo de 2024 en el Movistar Arena, Santiago, Chile

● 22 de marzo de 2024 en The Pabst Theater, Milwaukee, WI

● 23 de marzo de 2024 en The Riviera Theatre, Chicago, IL

● 24 de marzo de 204 en Clowes Memorial Hall, Indianapolis, IN

● 29 de marzo de 2024 en Tobin Center, San Antonio, TX

● 30 de marzo de 2024 en Meza Arts Center, Meza, AZ

● 6 de abril de 2024 en Radio City Music Hall, New York, NY

● 12 de abril de 2024 en Bluementhal Center, Charlotte, NC

● 13 de abril de 2024 en Durham Performing Arts, Durham, NC

● 26 de junio de 2024 en The Plaza Theatre, El Paso, TX

● 28 de junio de 2024 en Smart Financial Centre, Houston, TX

● 29 de junio de 2024 en AT&T Performing Arts, Dallas, TX

● 30 de junio de 2024 en McAllen Performing Arts Center, McAllen, TX