Yaire deslumbró con su imponente voz

Finalizado el video, comenzó la banda compuesta por cinco experimentados músicos y un público eufórico que recibió a la artista, quien lució un vestido blanco y plateado, para iniciar la velada con el tema “Ya me liberé”, acompañada por seis bailarines. Siguió el espectáculo con los temas “¿Por qué no vuelves?” y “¿Dónde están los hombres?”.

La velada siguió con los temas “Hoy me desperté” y “Te amo tanto”, provocando la admiración del público al apreciar el dominio vocal y escénico de la artista.

Luego del extraordinario dueto, la artista dio un breve mensaje sobre la importancia de mantener vivo el género de la balada, para dar paso a los memorables temas “I will always love you”, de Whitney Houston; “Detrás de mi ventana”, de Yuri; y el tema de su autoría “Soledad”. Luego, dio paso a un breve homenaje a otras divas de la balada con los temas “Abrázame fuerte”, de Lourdes Robles; “Quiero que me hagas el amor”, de Ednita Nazario, “Fuera de mi vida”, de Valeria Lynch; y “El amor”, de Yolandita Monge.