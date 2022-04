Eran tiempos cuando había que saber cantar o tocar un instrumento musical de verdad. Cuando no existían herramientas digitales que pusieran la afinación, el ritmo y la armonía donde no los había. Eran tiempos también cuando el artista y el público estaban casi cara a cara, con apenas unos pies de distancia entre la tarima y las butacas. Eran tiempos en los que el talento y la emoción no se podían maquillar con una explosión de pirotecnia ensordecedora y cegador. Eran los tiempos de los clubes nocturnos de hotel.

En Puerto Rico, el Club Caribe del Caribe Hilton marcó por décadas la trayectoria de artistas locales e internacionales y sentó la pauta para quien podía identificarse como un artista completo.

Una de esas artistas que se forjó en este tipo de escenario lo fue la cantante Yolandita Monge, quien siendo apenas una jovencita aprendió el valor de la interpretación y del respeto al público a través del arte.

“El Club Caribe era el espacio con el que los artistas contábamos y soñábamos llegar; ese espacio elegante, íntimo y, sobre todo, eje exclusivo donde ‘los grandes’ presentaban su música semana tras semana con muchísimo éxito. En resumen, y a grandes rasgos, parte de la magia que nos regalaban espacios como el Club Caribe del Hotel Caribe Hilton y muchos otros espacios populares, era poder disfrutar del talento de los artistas locales e internacionales por temporadas; temporadas que se extendían semanas y hasta meses”, rememora la intérprete de baladas que ya son clásicos del cancionero como “Cuando termina un amor”.

“Fueron muchas las veces que tuve la dicha de vivir esa magia. Sentir el público tan cerca siempre fue y es muy preciado y especial, pero allí era diferente. Era como estar en una fiesta en familia y soltar la voz con la cercanía y la libertad que brinda el entorno familiar”.

“De mis primeras apariciones en ese concepto de espectáculo recuerdo que, de las cosas que más llamaron mi atención fue descubrir la emoción que causa la música en la gente. Esa gran oportunidad de ver, de tan de cerca en el rostro de la gente, el sentimiento que puede causar una canción y cómo la gente la recibe, lo aprendí allí. Le recuerdo- mi querido lector, que en esa época tendría yo 18 años y mi carrera solo comenzaba, así que pienso que en los ‘night clubs’ comencé a coquetear con la importancia de la interpretación”.

Ahora Yolandita se prepara para formar parte de un nuevo capítulo en la historia de los “night clubs” en Puerto Rico.

“Estoy encantada con la idea de que esa rica vida artística que ocurría en los ‘night clubs’ regrese y sea una plataforma para presentar la música; y que, al mismo tiempo, las nuevas generaciones disfruten de otro tipo de espectáculo. Ese que nos recuerda por qué soñamos con hacer de la música nuestra carrera, y para mí, es transmitir y emocionar con una canción, con la voz”.

“Espero que me acompañen en estos íntimos e irrepetibles conciertos el próximo domingo, donde seré la artista que estrenará esta primera temporada de Domingos de Club Caribe”.

Estas inigualables experiencias inician el domingo 17 de abril a las 5:00 p.m. con la primera presentación de Yolandita Monge en una breve temporada enmarcada en tres íntimos conciertos a partir del domingo, 17 de abril y que continuará el 24 de abril y el 1ro de mayo, todos a las 5:00 de la tarde.