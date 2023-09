Con su estilo underground y con mucho palabreo, el regguetonero Yovngchimi ha utilizado su lírica para contar las experiencias que le han tocado vivir y que lo han forjado para entrar de lleno al género urbano y en tan poco tiempo posicionarse entre “los duros” que se presentarán en el Coliseo de Puerto Rico.

“Me entra la musa y me inspira las cosas que he vivido y he visto la vivencias de mi gente, familiares y amigos, del ambiente de donde soy, un caserío en Santurce. Todo eso me ha inspirado a cantar cosas buenas y malas”, contó en entrevista con El Nuevo Día al hablar sobre el porqué de sus letras.

“Soy un artista calle. El maleanteo es la mejor manera de describirlo. Hasta de lo malo se puede sacar un buen fruto”, enfatizó el intérprete quien tiene una cita con sus fans el próximo 7 de octubre en el Choliseo.

Y fue a comienzos del 2021 cuando decidió lanzarse en el género del trap al lanzar su primer sencillo “Glizzy Walk”. Desde entonces, Yovngchimi no ha parado y ya cuenta con varias colaboraciones musicales con importantes exponentes del género urbano como Arcángel, De La Ghetto, Ozuna, Anuel AA, Eladio Carrión, Lunay y Myke Towers entre muchos otros.

PUBLICIDAD

Para el rapero, quien se distingue en la industria por el género drill, la “consistencia de su música y trabajo” ha sido una de las razones para haber llamado la atención de grandes del reggaetón. “Siento que el estilo diferente y el color de música que yo traigo es algo que les ha gustado a muchos artistas grandes. Han querido ser parte de la vuelta y se juntan conmigo”.

“Gracias a Dios hemos hecho temas que han sido bien exitosos”. Entre esos featuring se encuentran “Los palos”, “Quién va a frontiar”, “Diamantes en mis dientes”, “La ruta” y “En alta”, entre muchos otros.

A pesar de que en tan poco tiempo ya ha unido su voz a “muchos de los grandes” Yovngchimi asegura que en su repertorio siempre habrá “espacio para más gente”. “De las colaboraciones que todavía no tengo y me gustaría… diría que Tego Calderón, creo que la podemos romper con él”, aseguró.

De igual manera, como lo bueno repite y no se debe cambiar, volvería a lanzar “fraseos” con sus primeros colaboradores. “Tengo una canción con Arcángel, me gustaría hacer otra… Ozuna”.

El junte entre colegas es la orden del día en el género y recientemente lanzó “Baby”, su segunda canción con Lunay. “Hicimos un tema que se llama “Nuevo”, un reggaetón old school que está rompiendo, y a la gente le gusto la combinación. Ahora con “Baby” lo tiramos por mi canal”, explicó, adelantando que los collab con su “brother” no pararán. “Esperen más cosas de él y yo por ahí”.

PUBLICIDAD

Con Yeruza en su corazón

Otra especial colaboración la tuvo con el fenecido artista urbano Yeruza, y a quien en su honor dedicaron el álbum “Coda” e incluye varias canciones con Yovngchimi.

“Yeruza es mi hermano y uno de los primeros que creyó en mí y me hizo cantar. Siempre le debo esa lealtad y soy parte de sus proyectos. Me siento orgulloso de que siga saliendo música de él y que siga rompiendo, que al público le guste y sea exitosa también”.

Yeruza murió en noviembre del 2020 en medio de una balacera en Toa Baja.

“Tengo dos colaboraciones ahí, esta “Bloddy II” que es una continuación del primer tema que él y yo tiramos, y “Pásame el woo” que también es parte de Coda. Lo teníamos ahí pendiente para eso mismo distribuirla en los álbumes que han salido del brother y gracias a Dios a la gente le gusta y siguen apoyando”, explicó.

Nueva música

Luego de su cita en el Choliseo, el artista se prepara para el lanzamiento de su segundo álbum musical e invitó a sus seguidores a no esperar nuevos ritmos sin dejar a un lado “mucho maleanteo, y mucha gangstería”. “Tengo pal de colaboraciones ahí. Tengo variedad, no solo música calle sino también comercial. El álbum está bien completo y le va a gustar mucho a la gente”.

A los que jóvenes que quieran adentrarse a la música urbana, Yovngchimi aconsejó que “la rompan y no se limiten. “Si quieren intentarlo no lo piensen mucho, busquen las herramientas que necesitan para su proyecto y lo intenten sin ponerse ninguna barrera”.