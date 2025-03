10 mejores “stand-ups” de comedia en Netflix y otras plataformas

San Juan - Según la prestigiosa Clínica Mayo, la risa es beneficiosa para la salud física y mental, reduciendo el estrés, fortaleciendo el sistema inmunológico, mejorando la función cardiovascular y elevando el ánimo, además de ser contagiosa y promover la conexión social. En conclusión: reír es bueno.

Una manera fácil de llevar a cabo esta reacción tan común en los seres humanos se puede obtener al ver una película, una serie o un buen espectáculo de “stand-up”. Aunque ya había muchos disponibles a través de las distintas plataformas de contenido “streaming” disponibles, en los pasados años servicios como Netflix han agrandado la oferta para sus clientes. Esto es algo positivo para los amantes de este tipo de entretenimiento.

Aquí te dejo con una lista de los mejores 10 “stand-ups” de comedia disponible actualmente, según el sitio especializado Rotten Tomatoes.

Bill Burr: Drop Dead Years

Año: 2025

Este es el más reciente especial de una hora de uno de los mejores monologuistas de la actualidad. En lo que podría ser su hora más personal e introspectiva hasta la fecha, Burr ofrece divertidísimas perspectivas sobre temas tan diversos como la tristeza masculina y consejos para citas románticas.

Andrew Schulz: LIFE

Año: 2025

Plataforma: Netflix

En “LIFE”, el especial más personal de Andrew Schulz hasta la fecha, el comediante lleva al espectador a un viaje divertido y humilde sobre cómo formar una familia. Schulz desglosa el caos de la fertilización in vitro como solo él sabe hacerlo. Desde la extracción de muestras hasta sortear obstáculos emocionales: es crudo y es real.

Jamie Foxx: What Had Happened Was...

Año: 2024

Plataforma: Netflix

En un emotivo regreso los escenarios, el ganador del Óscar y el Grammy, Jamie Foxx, grabó este espectáculo varios meses después de su hospitalización en 2023. Este evento cómico es una celebración de la resiliencia, el humor y el poder de la comunidad, recordándonos a todos el poder sanador de la risa.

Gabriel Iglesias: Legend of Fluffy

Año: 2025

Plataforma: Netflix

En su año número 27 en la comedia, Gabriel “Fluffy” Iglesias recuerda los peligros de la vida: desde las citas románticas hasta los robos en casas y los turbulentos viajes en avión. En su cabeza, Fluffy solo está aquí para salvar al mundo de la seriedad eterna.

Ali Wong: Single Lady

Año: 2024

Plataforma: Netflix

Conocida por sus opiniones sinceras sobre cualquier tema, desde los desafíos de la monogamia hasta lo que hace horrible al feminismo, Wong vuelve al escenario, esta vez en una nueva etapa de su vida: como una madre divorciada. En “Single Lady”, la comediante se sincera sobre la vida después del divorcio y la búsqueda del amor.

Jenny Slate: Seasoned Professional

Año: 2024

Plataforma: Prime Video

Esta comediante regresa al escenario con un especial de historias románticas, electrizantes y traviesos. Esta hora de comedia demuestra que ser valiente por amor vale la pena, incluso si implica acosar a tu terapeuta o superar tus mayores miedos.

Nikki Glaser: Someday You’ll Die

Año: 2024

Plataforma: Max

En su segundo especial de HBO de una hora, Nikki Glaser profundiza en por qué no quiere tener hijos, la dura realidad del envejecimiento, sus fantasías sexuales y sus planes para su muerte, todo con su estilo hilarante, sin complejos y brutalmente honesto. Nikki Glaser: Someday You’ll Die demuestra por qué Glaser es una de las comediantes más divertidas e intrépidas de la actualidad.

Adam Sandler: Love You

Año: 2024

Plataforma: Netflix

Tras décadas de éxito como actor en Hollywood, Adam Sandler regresó a los escenarios para este especial de “stand-up”. Entre canciones, chistes e historias conmovedoras, Sandler se reúne con el director Josh Safdie para capturar la energía de su estilo cómico, abordando temas como la familia, la amistad, la industria del entretenimiento, entre otros.

Jacqueline Novak: Get on Your Knees

Año: 2024

Plataforma: Netflix

La comediante Jacqueline Novak ofrece una mirada divertida y filosófica sobre el sexo, la mayoría de edad y una determinada parte del cuerpo en este íntimo y gracioso especial de “stand-up”.

Your Friend, Nate Bargatze

Año: 2024

Plataforma: Netflix