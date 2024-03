12 series y películas que estrenan en Netflix y otras plataformas en marzo

( The Associated Press )

Marzo trae consigo el estreno de varias películas, documentales y series sumamente interesantes, que van desde dramas, comedias negras e historias de la vida real que provocarán el pensamiento y profundización de varios temas sumamente importantes. Esto incluye también el estreno del concierto “Taylor Swift: The Eras Tour”, que tanto revuelo causó cuando apareció en los cines a finales del 2023.

A continuación te dejo con varias de esas producciones que podrían valer la pena dedicarles varias horas.

No estás sola: La Lucha contra La Manada

Estreno: 1 de marzo de 2024

Formato: Documental

De los realizadores de “El silencio de otros” (ganadora de un Goya, dos Emmy, un Peabody y preseleccionada a los Oscar) llega “No estás sola: la lucha contra La manada”, una fascinante e incisiva deconstrucción del caso que dio lugar al primer caso # MeToo en España. Producido en secreto, este largometraje documental se cuenta a través de las palabras de las víctimas sobrevivientes -narradas por las actrices Natalia de Molina y Carolina Yuste- y los testimonios nunca antes escuchados de personas cercanas a los hechos.

Spaceman

Estreno: 1 de marzo de 2024

Plataforma: Netflix

Formato: Película

Seis meses después de una solitaria misión de investigación al borde del sistema solar, el astronauta Jakub (Adam Sandler), se da cuenta de que el matrimonio que dejó atrás podría no estar esperándolo cuando regrese a la Tierra. Desesperado por arreglar las cosas con su esposa (Carey Mulligan), es ayudado por una misteriosa criatura que encuentra escondida en las entrañas de su nave. Dirigida por Johan Renck y basada en la novela “Spaceman of Bohemia”, la película también está protagonizada por Kunal Nayyar, Lena Olin e Isabella Rossellini.

The Regime

Estreno: 3 de marzo de 2024

Formato: Serie

Esta serie original de HBO muestra la historia de la evolución de un régimen autoritario moderno a medida que comienza a desmoronarse. Esta serie de comedia negra está protagonizada por Kate Winslet, Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton y Hugh Grant.

The Netflix Slam

Estreno: 3 de marzo de 2024

Plataforma: Netflix

Formato: Transmisión en vivo

Netflix transmitirá este evento deportivo en vivo, encabezado por el 22 veces campeón de Grand Slam, Rafael Nadal, enfrentándose al jugador número dos del mundo y su compatriota español, Carlos Alcaraz, en un partido especial de exhibición de tenis desde el Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas. La trasmisión se llevará a cabo a la 1:30 p.m. (hora de Puerto Rico), pero luego estará disponible en la plataforma de “streaming”.

Ricky Stanicky

Estreno: 7 de marzo de 2024

Formato: Película

20 años después de crear a su amigo imaginario Ricky Stanicky, Dean, JT y Wes (Zac Efron, Andrew Santino y Jermaine Fowler) vuelven a usarlo como una coartada útil para su comportamiento inmaduro. Cuando sus cónyuges y parejas sospechan y exigen conocer finalmente al legendario Ricky Stanicky, el trío decide contratar a un acabado actor e imitador (John Cena) para darle vida al personaje. Sin embargo, la situación se les sale de control.

ARA San Juan: El submarino que desapareció

Estreno: 7 de marzo de 2024

Plataforma: Netflix

Formato: Docuserie

El 15 de noviembre de 2017, el submarino naval argentino ARA San Juan desapareció de todos los radares con 44 tripulantes a bordo. La búsqueda paralizó al país, mientras los familiares esperaban un milagro y pedían sin descanso por su amado. Este documental de varios episodios buscará dar con lo que realmente ocurrió en este incidente.

Damsel

Estreno: 8 de marzo de 2024

Plataforma: Netflix

Formato: Película

Una obediente damisela (Millie Bobby Brown) acepta casarse con un apuesto príncipe, solo para descubrir que la familia real la ha reclutado como sacrificio para pagar una antigua deuda. Arrojada a una cueva con un dragón que escupe fuego, debe confiar en su ingenio y voluntad para sobrevivir. La película también cuenta con las actuaciones de Robin Wright, Angela Bassett y Nick Robinson, entre otros.

Apples Never Fall

Estreno: 14 de marzo de 2024

Formato: Serie

Desde la distancia, la familia Delaney luce como una normal y feliz. Con cuatro hijos adultos y un próximo retiro, la vida de los ex entrenadores de tenis Joy y Stan (Annette Bening y Sam Neill) cambiará radicalmente cuando esta desaparece. En ese momento, sus hijos se ven obligados a reexaminar el matrimonio de sus padres, así como mirar la historia familiar con una nueva óptica.

Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor’s Version)

Estreno: 15 de marzo de 2024

Formato: Película

La exitosa película sobre el concierto de la popular cantante Taylor Swift, que generó sobre $260 millones en los cines alrededor del mundo, se presentará de manera exclusiva en Disney+. En esta ocasión, el concierto incluye la canción “Cardigan”, así como cuatro canciones acústicas adicionales. La experiencia cinematográfica “Taylor Swift: The Eras Tour”, fue dirigida por Sam Wrench

Road House

Estreno: 21 de marzo de 2024

Plataforma: Amazon Prime Video

Formato: Película

Este ‘remake’ de la película protagonizada por el fenecido Patrick Swayze en 1989, esta versión cuenta con el actor Jake Gyllenhaal como Dalton, un ex luchador de UFC que intenta escapar de su oscuro pasado y su inclinación por la violencia. Dalton es contratado para ser el nuevo “bouncer” de una barra localizada en los Cayos de la Florida, con la esperanza de evitar que una pandilla violenta destruya su amado bar. La película cuenta con las actuaciones de Jessica Williams, Billy Magnussen y el luchador Conor McGregor, entre otros.

3 Body Problem

Estreno: 21 de marzo de 2024

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

La fatídica decisión de una joven en la China de los años 60 resuena en el espacio y el tiempo hasta el día de hoy. Cuando las leyes de la naturaleza se desmoronan inexplicablemente ante sus ojos, un grupo muy unido de brillantes científicos unen fuerzas con un detective poco ortodoxo para enfrentar la mayor amenaza en la historia de la humanidad. Esta serie es producida por David Benioff y D.B. Weiss, quienes le dieron vida a la popular serie “Game of Thrones”.

We Were the Lucky Ones

Estreno: 28 de marzo de 2024

Formato: Serie