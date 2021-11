Pasa algo especial, y hasta mágico, cuando vemos en la pantalla del cine o del televisor imágenes de los prados cubiertos de nieve, las guirnaldas en las puertas de las casas o los árboles de Navidad decorados con cientos de adornos. Es por eso que las películas dedicadas a la Navidad tienen tanto éxito y son vistas por millones de personas anualmente.

Con el advenimiento de los servicios de contenido “streaming” se abre todavía más las oportunidades de poder disfrutar estas películas durante las próximas semanas, junto a tus familiares o amigos. Son muchas las que estrenarán durante este año, pero también son muchísimos más los filmes que son verdaderos clásicos y que se pueden ver si las personas cuentan con la membresía de estos servicios.

Aquí varios títulos, tanto nuevos, como ya estrenadas hace algunos años, que verdaderamente te transportarán a tu niñez, a momentos felices o te ayudarán a despejarte por varias horas.

Estrenos

Love Hard

Plataforma: Netflix

Una chica soltera (Nina Dobrev) de Los Ángeles se enamora de un joven (Jimmy O. Yang) de la costa este a través de una aplicación de citas y decide sorprenderlo durante las vacaciones navideñas, solo para descubrir que la han engañado. Esta alegre comedia romántica narra el intento de la joven por enamorarse, sin importar qué.

Home Sweet Home Alone

Plataforma: Disney+

Esta película de 20th Century Studios es una nueva versión de la franquicia de películas navideñas “Home Alone”. En esta ocasión, Max Mercer (Archie Yates) es un joven travieso e ingenioso que se ha quedado por error en su casa, mientras su familia emprende vacaciones hacia Japón. Cuando una pareja de esposos (Ellie Kemper y Rob Delaney) que intenta recuperar una reliquia muy valiosa, pone su mirada en la casa de la familia Mercer, depende de Max protegerla de los intrusos.

A Boy Called Christmas

Plataforma: Netflix

Estreno: 26 de noviembre

Un niño común y corriente llamado Nikolas (Henry Lawfull) emprende una extraordinaria aventura en el nevado norte en busca de su padre, quien está en una búsqueda para descubrir el legendario pueblo de los elfos, Elfhelm. Nikolas, que lleva consigo un reno testarudo llamado Blitzen y un leal ratón de mascota, pronto encuentra su destino en esta historia mágica, cómica y entrañable que demuestra que nada es imposible.

A Castle for Christmas

Plataforma: Netflix

Estreno: 26 de noviembre

La famosa autora Sophie Brown (Brooke Shields), viaja a Escocia con la esperanza de comprar un pequeño castillo, pero el complicado propietario, Duke Myles (Cary Elwes), se resiste a venderlo a un extranjero. Buscando la manera de llegar a un acuerdo, la pareja choca constantemente, pero podrían encontrar algo más de lo que esperaban.

Single All the Way

Plataforma: Netflix

Estreno: 2 de diciembre

Desesperado por evitar el juicio de su familia sobre su eterna solterería, Peter (Michael Urie) convence a su mejor amigo Nick (Philemon Chambers) para que se una a él durante las vacaciones navideñas y finja que ahora están en una relación. Pero cuando la madre de Peter (Kathy Najimy) le organiza una cita a ciegas con su apuesto entrenador personal, James (Luke Macfarlane), se tuerce todo el plan.

Mariah’s Christmas: The Magic Continues

Plataforma: Apple TV+

Estreno: 3 de diciembre

Disponible en la plataforma Apple TV+ a partir del 3 de diciembre, este esperado especial revelará la primera y única interpretación del nuevo sencillo de Mariah Carey, “Fall in Love at Christmas”. Carey, ganadora de múltiples premios Grammy en su carrera musical, se une a los músicos Khalid y Kirk Franklin, mientras llevan el espíritu navideño a sus fanáticos alrededor del mundo. Carey, quien se ha convertido en la “Reina de la Navidad” por su clásico moderno “All I Want for Christmas”, también celebrará las fiestas con una nueva interpretación del popular tema, “Christmas (Baby Please Come Home)”.

A California Christmas City Lights

Plataforma: Netflix

Estreno: 16 de diciembre

Secuela de la película romántica “A California Christmas” (2020), este filme sigue las vidas de Callie (Lauren Swickard) y Joseph (Josh Swickard) un año después de que se enamoraron perdidamente. La trama muestra cómo están más felices que nunca dirigiendo su granja lechera y su bodega, hasta que las obligaciones comerciales y familiares llaman a Joseph de regreso a la ciudad y amenazan con descarrilar su romance.

Una navidad no tan padre (“Grumpy Christmas”)

Plataforma: Netflix

Estreno: 21 de diciembre

En esta secuela de la exitosa comedia mexicana de 2016 “Un padre no tan padre” (2016), Don Servando (Héctor Bonilla) y su “extensa familia hippie” viajan a la playa para pasar la Navidad con la tía de Alma (Jacqueline Bracamontes), Doña Alicia (Angélica María), una exigente mujer mayor que se convierte en la némesis definitiva de Don Servando. Cuando se cuestione su posición en la familia, Don Servando no se detendrá ante nada para demostrar que Alicia es una persona horrible que solo ve por sí misma, aunque eso signifique arruinar la Navidad para todos.

Clásicos y otras

It’s a Wonderful Life (1946)

Plataforma: Amazon Prime Video

Destacada como la mejor película navideña de todos los tiempos, “It’s a Wonderful Life” tiene como protagonista a James Stewart considerado en su época como uno de los actores más queridos y respetados. El filme muestra la historia de un ángel que es enviado desde el cielo para ayudar a un hombre de negocios (Stewart) desesperadamente frustrado, mostrándole cómo hubiera sido la vida si éste nunca hubiera existido.

A Charlie Brown Christmas (1965)

Plataforma: Apple TV+

Cuando Charlie Brown se queja del abrumador materialismo que ve entre todos durante la temporada navideña, Lucy sugiere que se convierta en director del espectáculo navideño de la escuela. Charlie acepta, pero resulta ser algo muy frustrante. Cuando falla en su intento por restaurar el espíritu navideño con un pino pequeño y dañado, necesita la ayuda de Linus para aprender cuál es el verdadero significado de la Navidad.

National Lampoon’s Christmas Vacation (1989)

Plataforma: HBO Max, TBS, TNT

Es Navidad y los Griswold se están preparando para una celebración familiar, pero las cosas nunca marchan bien para Clark (Chevy Chase), su esposa Ellen (Beverly D’Angelo) y sus dos hijos. La continua mala suerte de Clark se ve agravada por sus desagradables invitados familiares, pero se las arregla para seguir adelante sabiendo que su bono de Navidad llegará pronto. Todo se complica cuando el Clark recibe una dura noticia.

Home Alone (1990)

Plataforma: Disney+

Este clásico moderno, protagonizado por un pequeño Macauly Culkin, tiene la mezcla perfecta entre una historia familiar, llena de episodios hilarantes, unido al drama que sufren unos padres por la desaparición de su hijo menor, junto con los peligros en el que ese niño está expuesto mientras se mantiene solo en su hogar. Sin duda, esta es una de las películas más vistas durante la época navideña anualmente.

The Muppets Christmas Carol (1992)

Plataforma: Disney+

Kermit the Frog, Miss Piggy, Fozzie y todo el elenco del universo Muppet se unen para contar el clásico de Charles Dicken “A Christmas Carol”, en su manera tan particular. Esta fue la primera vez que los Muppets aparecieron en la pantalla desde la muerte de su creador Jim Henson en 1990. En esta ocasión, el actor Michael Caine ofrece una magnífica actuación como Ebenezer Scrooge, en un mundo lleno de comedia y muchas risas.

The Santa Clause (1994)

Plataforma: Disney+

Cuando un amargado hombre (Tim Allen), accidentalmente hace que Santa Clós se caiga de su techo en Nochebuena, se ve en la obligación de sustituirlo para salvar la Navidad y evitar que millones de niños alrededor del mundo no reciban sus regalos.

How The Grinch Stole Christmas (2000)

Plataforma: Vudu

Dentro de un copo de nieve existe la tierra mágica de Whoville, donde viven los Whos, quienes aman la Navidad. Justo en las afueras de su amada ciudad, vive el Grinch (Jim Carrey), una criatura desagradable que odia la Navidad y planea robársela a los Whos, a los que igualmente aborrece. Todo podría dar un giro, cuando la pequeña Cindy Lou Who (Taylor Momsen) decide hacerse amiga del Grinch.

Love, Actually (2003)

Plataforma: Vudu

Esta película filmada en Londres en 2004 presenta la historia de cuatro parejas las cuales se entrelazan con otros personajes, que a su vez se conocen entre sí, para crear una gran telaraña que gira alrededor del tema favorito de la temporada: el amor. Esta película cuenta con una alineación de estrellas, encabezados por el carismático Hugh Grant, y acompañado por Liam Neeson, Emma Thompson, Colin Firth, Keira Knightley y Bill Nighy, entre otros. En esta película podrás reír, llorar, reflexionar y, al final de todo, sentirte mejor.

Elf (2003)

Plataforma: HBO Max

En esta comedia, después de descubrir que es humano, Buddy (Will Farrell), un joven criado como duende en el Polo Norte decide viajar a la ciudad de Nueva York para localizar a su verdadero padre, Walter Hobbs (James Caan). Sin embargo, Hobbs no tenía ni idea de que Buddy existía. El joven, disfrazado siempre en un traje de duende verde, experimenta las delicias de la ciudad de Nueva York, mientras trata de llevar una relación con su malhumorado padre.

The Polar Express (2004)

Plataforma: HBO Max, TBS, TNT

Esta es la historia de un joven en la víspera de Navidad que sube a un poderoso tren mágico que se dirige al Polo Norte y a la casa de Santa Clós. Este viaje se convierte en una travesía de autodescubrimiento que le enseña que los detalles maravillosos de la vida nunca se desvanecen para aquellos que creen.

The Holiday (2006)

Plataforma: Netflix

Dos mujeres (Cameron Díaz y Kate Winslet) que quieren olividar sus problemas amorosos por una temporada, deciden intercambiar sus casas por algunos días, con el único detalle que una es de Los Ángeles y la otra de las afueras de Surrey, en Inglaterra. A pesar de que no lo buscaban, cada una conoce a un hombre que podría hacerle cambiar la manera en que ven la vida.

Klaus (2019)

Plataforma: Netflix

Nominada al Óscar a la mejor película de animación de 2019, “Klaus” muestra cómo un simple acto de bondad siempre contagia a otros, sin importar si estás en un lugar helado y lejano. Esto fue lo que sucedió en el pueblo de Smeerensburg, cuando su nuevo cartero, Jesper, se hace amigo del fabricante de juguetes Klaus, cuyos regalos logran acabar con una enemistad ancestral y comienza una tradición navideña en dicho pueblo y en el resto del mundo.