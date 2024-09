50 Cent prepara una serie documental para Netflix sobre “Diddy”

“Esta es una historia con un impacto humano significativo. Es una narrativa compleja que abarca décadas, no solo los titulares o los clips vistos hasta ahora”, dijeron 50 Cent y Alezandria Stapleton, quien dirige el proyecto, en declaraciones al medio especializado.

50 Cent es el productor ejecutivo de esta docuserie, que todavía no tiene fecha de estreno en la plataforma digital, a través de su sello G-Unit Film & Television.

“Seguimos firmes en nuestro compromiso de dar voz a los que no la tienen y presentar perspectivas auténticas y matizadas. Si bien las acusaciones son inquietantes, instamos a todos a recordar que la historia de Sean Combs no es la historia completa del hip-hop y su cultura. Nuestro objetivo es garantizar que las acciones individuales no eclipsen las contribuciones más amplias de la cultura”, agregó el escrito.