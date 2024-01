El 2024 trae consigo emocionantes propuestas en el cine animado, desde una nueva entrega de la saga de “The Lord of the Rings” hasta “Garfield”, además de secuelas como “Despicable Me 4″ y “Kung Fu Panda 4″.

1. Kung Fu Panda 4

Fecha de estreno: 29 de marzo de 2024

29 de marzo de 2024 Dirección: Mike Mitchell / Stephanie Stine

Mike Mitchell / Stephanie Stine Protagonistas: Lucy Liu, Angelina Jolie y Seth Rogan

2. The Garfield Movie

Fecha de estreno: 24 de mayo de 2024

24 de mayo de 2024 Dirección: Mark Dindal

Mark Dindal Protagonistas: Hannah Waddingham, Nicholas Hoult y Chris Pratt

3. Inside Out 2

Fecha de estreno: 14 de junio de 2024

14 de junio de 2024 Dirección: Kelsey Mann

Kelsey Mann Protagonistas: Amy Poehler, Phyliss Smith y Lewis Black

4. Despicable Me 4

Fecha de estreno: 3 de julio de 2024

3 de julio de 2024 Dirección: Chris Renaud / Patrick Delage

Chris Renaud / Patrick Delage Protagonistas: Steve Carell, Kristen Wig y Miranda Crosgrove

La franquicia "Despicable Me" ha sido una sumamente exitosa. (Suministrada)

5. The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim

Fecha de estreno: 13 de diciembre de 2024

13 de diciembre de 2024 Dirección: Kenji Kamiyama

Kenji Kamiyama Protagonistas: Brian Cox, Miranda Otto y Shaun Dooley

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim (Captura)

6. Sonic the Hedgehog 3

Fecha de estreno: 20 de diciembre de 2024

20 de diciembre de 2024 Dirección: Jeff Fowler

Jeff Fowler Protagonistas: Ben Schwartz, Idris Elba y James Marsden

Imagen de la película "Sonic The Hedgehog 2", de 2022. (Suministrada)

7. Spellbound