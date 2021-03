Hay historias que se cuentan de boca en boca y nunca se presentan en la pantalla grande. Pueden ser historias realistas, crueles, valientes y hasta arriesgadas para quien se atreva a darle represetación en la sociedad.

No todos los cineastas se aventuran a hacerlo. Es por ello que el borrador del guion del largometraje “Plantados” estuvo engavetado por más de 25 años hasta que el director cubano Lilo Vilaplana lo tomó en sus manos y se atrevió a visiblilizar lo que él asegura es uno de los “más grandes abusos de los derechos humanos”.

“Todas las historias de la película son reales. La idea de hacer esta película es de hace más de 25 años y nace de cómo los Castro (los hermanos y líderes de la revolución cubana Fidel y Raúl Castro), no quieren que se cuenten este tipo de historias. Una de las historias es la de los plantados de cómo eran castigados, violentados, torturados y fusilados en la prisión y no querían que el mundo se enterara de los abusos a los derechos humanos cometidos en Cuba. La película está certificada por los testimonios de presos políticos y tiene mucho rigor histórico”, afirmó el director que se unió a Juan Manuel Cao y Ángel Santiesteban, para armar el guion final del filme que también toma como testimonios la narrativa del libro “Rehenes de Castro” de Ernesto Díaz.

PUBLICIDAD

La película “Plantados” que estrena este jueves, 25 de marzo en las salas de cine de Fine Arts Popular Center presenta con realismo los testimonios de los presos políticos opuestos al sistema y régimen de Fidel Castro en Cuba desde las cárceles cubanas.

“Plantados” es esa historia que levanta pasiones lo mismo entre el exilio cubano y el sector que favoreció a los Castro en el poder, primero con el fenecido Fidel Castro líder de la revolución cubana, luego con su hermano Raúl Castro y en la actualidad con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

El término “plantados” es utilizado en la antilla mayor en referencia a las personas que se negaron a aceptar un plan de reeducación, impuesto por el gobierno que los forzaba a trabajar y aceptar la doctrina política con la promesa de lograr disminuir las condenas.

Vilaplana aclaró que mientras vivió en Cuba hasta el 1997, se hablaba de los plantados pero de manera discreta y en voz baja por miedo a las posibles repercusiones por parte del gobierno cubano.

“Eran historias ocultas. Mi abuelo siempre estuvo en contra de Castro y me contaba algunos de estos crímenes, pero no imaginaba la crueldad y el abuso. Por eso es que hay que contarlo para que el mundo se entere y se haga justicia”, sostuvo el director en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

El filme que se rodó a finales del 2019 en Puerto Rico -en el Castillo San Cristóbal en busca de recrear las cárceles cubanas- y otras escenas en Miami se trata del primer largometraje de Vilaplana y con el que espera promover un cambio de visión sobre la mayor de las Antillas.

PUBLICIDAD

“Esto hay que contarlo porque esto no fue que pasó en Cuba, es que todavía hay presos políticos excarcelados, los golpean y abusan de ellos. Esto no es una situación del pasado esto pasa hoy en Cuba y es bueno que el mundo sepa lo que sucede en la isla y que no es el paraíso que se proyecta. Los mismos ‘castristas’ son los que dirigen la opresión en Venezuela, Nicaragua… y el mundo tiene que estar consciente de esto. Hay más de 150 de prisioneros cubanos y ellos insisten en hacerlos pasar por común cuando son presos políticos. Nadie se había atrevido a hacer la película con los cuentos de quienes realmente enfrentaron esta situación”, añadió el director sobre el filme que se exhibió en el Festival de Cine de Miami y obtuvo el premio “Narrative Feature Film Audience Award”.

Según la ONG Cuban Prisoners Defenders, para el 2019, existían 125 presos políticos por oposición al régimen en Cuba.

El director de cine creador de la serie “El Capo” en Colombia y “Leyendas del exilio” en Miami detalló que la trama de “Plantados” da vida a la historia de “Ramón”, un expreso político residente Miami que se encuentra con “Mauricio”, uno de los guardias de prisión más crueles que recuerda su tiempo encarcelado en Cuba.

El personaje de “Ramón” al ver a “Mauricio”, comienza a recordar varias experiencias traumáticas que le infligió este guardia. “Ramón” coordina con dos hijos de otros presos políticos el secuestro de “Mauricio” para obligarlo a enfrentar un juicio moral.

PUBLICIDAD

La trama transcurre entre la actualidad y la retrospectiva.

El elenco está conformado por actores cubanos en su mayoría. Entre ellos figura Gilberto Reyes, Frank Egusquiza, Carlos Cruz, Ricardo Becerra además de Roberto Escobar, Alberto Pujol, Héctor Medina, Ariel Texidó, Adrián Mas, Yerandy Basart , Fabián Brando, Conrado Cogle (Boncó Quiñongo), Alina Robert, Vivian Ruiz, Grettel Trujillo y de Puerto Rico, José Brocco.

El proyecto cuyo costo de inversión sobrepasa el millón de dólares es una producción de Centurion Films & Vilaplana Films y la distribución está a cargo de SpanglishMovies.

La película se presentará en otras salas de cine de Estados Unidos y posteriormente en América Latina y España.

Cabe señalar que el pasado 18 de marzo, según reportó la agencia de noticias EFE, el diario oficial cubano Granma publicó un artículo en rechazo a “Plantados” en el que describen el filme como un “bodrio contra Cuba” y un “pésimo melodrama que confunde los tiempos narrativos” que encontrará su público en “un sector fervoroso del exilio”, por tratarse de “una propaganda contrarrevolucionaria sujeta a un plan subversivo que no descansa”.