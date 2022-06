Hay muchas formas de identificar a un boricua. El acento, dichos, refranes, cuentos y un sinfín de costumbres sirven para conocer a los hijos de la Isla del Encanto. Sin embargo, hay una palabra famosa, que aunque para muchos puede sonar cafre o vulgar, la mayoría de los puertorriqueños la utiliza y hasta consideran que forma parte de su identidad cultural.

“¡Puñeta!”, se le escucha decir en repetidas ocasiones a la modelo y actriz puetorriqueña, Roselyn Sánchez, en un vídeo que publicó anoche en sus redes sociales. La publicación forma parte de los “bloopers” durante la filmación de la segunda temporada de “Fantasy Island”, serie de televisión de Fox que protagoniza.

“Mi mamá me diría, ‘mi’ja, vete y lávate esa boca con jabón’. Pero, a veces se siente tan bien y liberador tirarse un buen puñet%!! cuando fallas en una línea. ‘Boricua style’”, lee el texto que acompaña la compilación de momentos.

La serie “Fantasy Island”, protagonizada por Sánchez y Kiara Barnes, es una nueva versión del clásico televisivo que se emitió de 1977 a 1984 con Ricardo Montalván y Herbie Villechaize al frente. A diferencia de la original, que se grababa en un estudio, la serie actual se graba en hermosos escenarios de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

“Cuando me llamaron y me ofrecieron el personaje de Elena Roark no entendía porque era el personaje de Ricardo Montalván... En esta segunda temporada tenemos un cambio de locación. Estamos usando otro resort y para mí le da un mayor valor. También tiene mucho más humor. Los libretos me gustan más que la primera temporada. Elena, mi personaje, se abre al amor una vez más. Pienso que, si a la gente le gustó la primera temporada, esta le va a gustar más”, aseguró Sánchez el pasado mes de mayo en entrevista con El Nuevo Día.