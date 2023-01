La actriz hispanocubana Ana de Armas, la película “Argentina, 1985″, dirigida por el argentino Santiago Mitre, y el “Pinocchio” del mexicano Guillermo Del Toro fueron este jueves incluidas entre las candidatas a los premios BAFTA 2023 en las categorías de mejor actriz, mejor película de habla no inglesa y mejor filme de animación.

De Armas, nominada por su papel protagonista como Marilyn Monroe en “Blonde”, competirá en esa categoría junto con Cate Blanchett (“Tár”), Viola Davis (“The Woman King”), Danielle Deadwyler (“Till”), Emma Thompson (“Good luck to you, Leo Grande”) y Michelle Williams (“The Fabelmans”).

En la categoría a mejor filme extranjero, “Argentina, 1985″, protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, aspirará al galardón junto con “All Quiet on the Western Front”, “Corsage”, “Decision to Leave” y “The Quiet Girl”, mientras que “Pinocchio se enfrentará a “Marcel the shell with shoes on”, “Puss in boots: The last wish”, y “Turning red”.

Mientras, la película alemana “All Quiet On The Western Front” se convirtió este jueves en el filme en lengua extranjera con mayor número de nominaciones a los premios de cine BAFTA en la historia de la Academia británica y encabezó la lista de candidaturas con 14.

La cinta, una adaptación de la novela de 1929 sobre la I Guerra Mundial, opta a 14 galardones -que se desvelarán en una ceremonia el próximo día 19 de febrero-, entre ellos a mejor director, mejor actor de reparto, mejor guion adaptado, mejor película en lengua no inglesa y mejor película.

Al filme germano le sigue en número de nominaciones a la edición de los BAFTA de 2023 la comedia negra “The Banshees Of Inisherin” y la comedia de ciencia ficción “Everything Everywhere All At Once3″ con diez candidaturas cada una, seguidas por “Elvis”, que compite en 9 categorías, y “Tár”, con 5.