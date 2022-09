Independientemente de cómo sea recibida, la colaboración polarizante entre la actriz Ana de Armas y el director Andrew Dominick en el filme de Netflix “Blonde” es espectacularmente intensa. Para lograr plasmar los traumas emocionales de Marilyn Monroe en la pantalla, la actriz y el director tuvieron que establecer una fusión artística bien particular.

“No pudimos estar separados durante todo el proceso de filmación”, explicó De Armas durante la rueda de prensa para promover el estreno del filme en la plataforma digital. “Eso significaba que aunque estuviéramos filmando en un espacio bien pequeño, Andrew estaba justo al lado mío con un pequeño monitor. No hubo ningún tipo de distancia entre nosotros”, elaboró la actriz, quien en esta película tiene el reto de encarnar a uno de los íconos mas grandes de Hollywood.

Durante un aparte exclusivo con El Nuevo Día, De Armas y Dominick compartieron los detalles de tener su mejor momento como artistas examinando y explorando los peores momentos de la vida personal y profesional de Marilyn Monroe.

PUBLICIDAD

Considerando que el filme es una exploración bien intensa de los traumas del personaje que estás interpretando, ¿fue un reto proteger tu salud mental mientras ocupabas ese espacio para todas tus escenas?

De Armas – “Sí, definitivamente. La realidad es que yo llevo actuando mucho tiempo y tengo la habilidad de saber dónde comienzan las emociones de mi personaje y dónde están las mías. Así que mi trabajo en esta película no requirió una excavación interna de mi psiquis. No es necesario haber vivido el mismo trauma de tu personaje para poder representarlo de una forma veraz y honesta. Para mí la clave fue ser empática y así poder conectar con todo lo que le pasó. Requiere ponerse en sus zapatos para poder entender las emociones que despierta en ella haber vivido todo eso. Lo que resulta interesante es que a la misma vez que yo estoy interpretando todas estas experiencias traumáticas, yo estoy teniendo uno de los mejores momentos de mi carrera como actriz. Tener la oportunidad de interpretar este rol y poder enfrentar retos de explorar territorio nuevo como artista.

Durante toda la filmación estaba fluctuando entre los sentimientos oscuros que ella estaba viviendo que la dejaban totalmente vulnerable y, a la misma vez, pasándola superbién y apreciando todo lo que estábamos haciendo. Eso es un tributo al ambiente que Andrew logró durante la filmación con el resto del elenco y el equipo de producción. De verdad que fue una experiencia perfecta porque sentimos la libertad de aceptar el reto de arriesgarlo todo y de explorar todo lo que fuera necesario para poder enriquecer el filme. (Sonríe) Para mí no fue una experiencia traumática. Estuve más que bien”.

PUBLICIDAD

Dominick – “Lo otro que es importante señalar es que de la forma que se trabaja en una filmación, vas capturando momentos individuales. No lo experimentas todo de un sopetón. Eso permite que el trabajo sea una exploración y no una letanía de sufrimiento”.

Andrew, el lienzo que creas para este filme es bien dinámico y experimental. ¿La propuesta fue creada antes de comenzar la filmación o fue algo que tomó forma durante la producción y postproducción del filme?

Dominick – “Siempre comienzas con una idea concreta de lo que estás buscando como director, pero cuando estás rodeado de colaboradores que te entregan todo, tienes la oportunidad de descubrir cosas en el momento. Hay que llegar con un plan al set por si acaso ese es el día que no puedes conectar con tu instinto artístico. Pero creo que no me paso eso durante esta película. Lo otro es que tuvimos que hacer esta filmación bien rápido”.

De Armas- “Superrápido. Es increíble la cantidad de cosas que filmamos durante un día de trabajo”.

Dominick – “Así que uno llega con un plan, pero luego te enfocas en lo que es urgente cuando estás filmando. Todos estábamos conectados en la misma frecuencia”.

De Armas – “Sí eso es cierto. No importa lo que estuviéramos haciendo o el estilo en que estuviéramos filmando, todo el equipo de producción se sentía como un solo organismo. Andrew no cortaba entre las tomas, así que todo se daba dentro de un proceso natural bien experimental. Eso nos llevó a descubrir muchos momentos antes de que se dijera acción o después de que la dinámica de la escena ya había terminado. Eso le dio un toque bien espontáneo a todo el proceso. Todos estábamos colaborando en la misma frecuencia. Eso no siempre pasa. Fue algo bien bonito. Como ser parte de un baile donde todos fluimos con las emociones que estábamos trabajando para la historia”.