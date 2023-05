Durante la conferencia virtual que Walt Disney Studios organizó como parte de los esfuerzos de publicidad para el estreno de la nueva versión de “The Little Mermaid”, el tema de la controversia alrededor de la selección de Halle Bailey como el personaje titular no se abordó directamente. Aún así, resultó evidente que tanto el director Rob Marshall como las figuras centrales de su elenco, Bailey, Melissa McCarthy y Javier Bardem, están listos para que la conversación alrededor del filme trascienda la controversia.

“Yo entiendo perfectamente el ser completamente apasionado con una película, una obra o una novela con la que conecté en un nivel emocional profundo”, explicó Marshall cuando se le pregunto sobre tratar de llenar las expectativas de los fanáticos de la versión animada. “Lo que hay que tener claro es que una adaptación nueva jamás va a cancelar el filme original. Esa película existirá en nuestra cultura popular para siempre. Y parte de la razón por la cual acepté el proyecto es que sentí todo el apoyo de Disney de tratar de hacer algo diferente con el material. Eso fue emocionante”.

Para el director que escogió a Meryl Streep para su versión de “Into The Woods” y a Catherine Zeta Jones y Rene Zellweguer para “Chicago”, darle el rol de Ariel a una actriz afroamericana no tiene que ver nada con ser diferente. “Ese tipo de especulación se da cuando no se conoce sobre el proceso de cómo se quiere contar una historia de una forma específica. Pero la realidad es que vimos a cientos de mujeres para este papel y la primera que vimos fue a Halle. Una vez comenzó a cantar, el personaje estaba ante mí. Nadie logró ese nivel de conexión con el rol. Por esta razón, es que ella es nuestra Ariel”.

Para la joven de 23 años, esa conexión con el personaje se intensificó aun más durante el proceso de filmación. “Genuinamente creo que interpretar a Ariel fue trascendental en el proceso de encontrarme a mí misma. Ella ha sido parte de mi vida de los 18 a los 23 años. Fueron años bien intensos y de muchas transformaciones en mi vida. Y que el enfoque fuera darles vida a sus pasiones, sus ambiciones y pasar por el proceso de encontrar su propia voz, eso me inspiró a yo hacer lo mismo para encontrar la mía”, explicó Bailey.

Halle Bailey, como Ariel, y Javier Bardem como su padre, el Rey Tritón. (Disney)

“En una película donde la canciones son la estrella del show, Halle se afirma como la estrella más grande”, aseguró Javier Bardem, que en el filme interpreta a su padre. “Era evidente mientras estábamos filmando y es evidente en la pantalla grande”.

Melissa McCarthy interpreta a Úrsula en el filme. (Disney)

Melissa McCarthy secundó la declaración del actor español, explicando que ella sabe que esta versión de “The Little Mermaid” va a tener éxito por la reacción de sus hijas. “A mis dos hijas no les impresiona nada. Pero ellas fueron las primeras en preguntar si podían ir conmigo a la premier, y de lo único que querían hablar era de Halle y se emocionaron mucho poder compartir con ella. La experiencia del filme las llenó de alegría, y de la forma que el público va a conectar con eso es con la fabulosa interpretación de Halle”.