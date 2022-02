Hollywood busca fuentes de inspiración, y posibilidades comerciales, en cualquier lugar. Y los juguetes, e incluso los juegos de mesa, son algunas que son exploradas por los estudios de cine. La historia tiene momentos altos y bajos, pero principalmente bajos: en 2015, en la cabeza del cineasta Paul Feig (“Ghostbusters”) estuvo rondando la idea de hacer una película basada en Play-Doh, aquella masa para hacer manualidades, pero del proyecto nunca más se supo.

“Dungeons and Dragons”, un popular juego de rol, tuvo una película en 2000 que no tuvo mayor repercusión. Y poco sucedió a fines de la década de 1980 con “He-Man” (1987), en la que Dolph Lundgren interpretaba la encarnación del popular juguete He-Man. Pero el cine estadounidense no claudica.

Luego de un accidentado recorrido, Mattel, la compañía dueña de He-Man, anunció recientemente el inicio del rodaje programado en julio de una nueva versión de “Masters of the Universe”, con el actor Kyle Allen en el rol de He-Man (el proyecto, en algún momento, tuvo a Noah Centineo en el papel). El filme, de los hermanos Aaron y Adam Nee, es una producción entre Netflix y los estudios Sony.

Mattel, que en 2018 revivió su división de producción audiovisual, está en la actualidad enfocado en el rodaje de “Barbie”, primera película con actores de carne y hueso basada en la exitosa línea de muñecas, luego de veinte años realizando populares filmes animados lanzados directamente al video y, recientemente, en plataformas de “streaming”. Greta Gerwig, la aclamada directora de cintas como “Lady Bird” (2017) y “Little Women” (2019), dirige la cinta escrita por ella misma junto a su pareja, el también cineasta Noah Baumbach (“Marriage Story”). Con Margot Robbie en el rol principal, la trama de la cinta se mantiene bajo siete llaves. Solo ha trascendido que Ryan Gosling será Ken.

Con proyectos en diferentes etapas, Mattel trabaja para llevar al cine otros de sus productos como las Magic 8 Balls (para una franquicia de terror a cargo de la productora Blumhouse) y los Robots Rock Em Sock Em para una cinta protagonizada por Vin Diesel. Además, la compañía de Jason Bateman prepara un filme sobre otras muñecas de Mattel, Chatty Cathy y Betsy Wetsy; y el guionista Dan Mazer (“Borat”) prepara una historia centrada en la figura de acción Big Jim.

Pero la industria del juguete tiene otro gigante trabajando en una variedad de películas. Hasbro ya tiene una franquicia taquillera que no da señales de desaparecer: en 2023 debutará el séptimo volumen de la saga “Transformers”, titulada “Rise of the Beasts”, con Anthony Ramos y Dominique Fishback en los roles principales. Y ya se trabaja en otra cinta para 2024.

Fue en 2019, en todo caso, que Hasbro reactivó su maquinaria audiovisual con la compra de la productora Entertainment One, la casa de la popular Peppa Pig. Uno de los mayores proyectos de esta etapa es una adaptación al cine de “Dungeons and Dragons”, protagonizada por Chris Pine, pero de la que actualmente poco se sabe. Una serie para Netflix, a cargo del director Rawson Marshall Thurber (“Red Notice”), suena como una opción más concreta.

También se trabaja en una adaptación del juego de mesa “Monopoly”, con el taquillero comediante Kevin Hart. La cinta en desarrollo será dirigida por Tim Story (“Tom and Jerry”) con guion de Andrew Niccol (“The Truman Show”). Finalmente, Jonathan Entwistle (creador de la serie “The End of the F***ing World”) prepara una nueva película de la franquicia “Power Rangers” (la última de ellas es de 2017).