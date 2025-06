Aunque el actor intentó explicar que se trataba simplemente de un guion cinematográfico, el agente de la TSA no quedó convencido y le pidió que esperara. “Cinco agentes de la TSA se acercaron y se pararon a observar el guion, mirándolo una y otra vez”, recordó del Toro. “Finalmente apareció el supervisor, entró y me miró, y creo que me reconoció quizá de ‘Sicario’ o ‘Traffic’, y simplemente (...) me dejaron ir”.